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Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию

Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию - 16.11.2026, ПРАЙМ

Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию

Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" принимают и отправляют рейсы по согласованию, сообщила Росавиация. | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T22:17+0300

2026-11-16T22:17+0300

2026-11-16T22:17+0300

бизнес

раменское

аэропорт внуково

аэропорт домодедово

росавиация

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" принимают и отправляют рейсы по согласованию, сообщила Росавиация. "Аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней. Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропортов.

раменское

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, раменское, аэропорт внуково, аэропорт домодедово, росавиация