https://1prime.ru/20261116/wildberries-875260625.html

Российский экспорт через Wildberries в 2026 году превысил 250 миллиардов рублей

Российский экспорт через Wildberries в 2026 году превысил 250 миллиардов рублей - 16.11.2026, ПРАЙМ

Российский экспорт через Wildberries в 2026 году превысил 250 миллиардов рублей

Объем экспорта российских продавцов через Wildberries превысил 250 миллиардов рублей, компания намерена удвоить этот показатель, заявил в интервью РИА Новости... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T20:29+0300

2026-11-16T20:29+0300

2026-11-16T20:30+0300

бизнес

россия

wildberries

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875260625.jpg?1794850252

МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Объем экспорта российских продавцов через Wildberries превысил 250 миллиардов рублей, компания намерена удвоить этот показатель, заявил в интервью РИА Новости директор по стратегическому развитию РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) Алексей Минаев в рамках международного экспортного форума "Сделано в России". "За прошлый год объем экспорта российских продавцов через Wildberries составил свыше 250 миллиардов рублей. Основатель компании Татьяна Владимировна Ким поставила задачу по удвоению этих объемов, и мы будем к этому стремиться", - сказал он. По словам Минаева, за рубежом востребованы различные категории российских товаров, в том числе косметика, детские игрушки и продукты питания. "В общем и целом нас действительно ждут и любят", - добавил он. Минаев также подчеркнул, что продавцы маркетплейса могут выходить на зарубежные рынки "бесшовно" - без самостоятельной организации экспортных процессов. Отдельное внимание компания уделяет поддержке российских производителей в рамках программы "Платформа роста". В частности, Wildberries стимулирует участников программы, локализовавших производство в России и владеющих правами на бренд, развивать экспорт. "Сегодня уже порядка 5% их товаров как раз идут на экспорт. То есть мы действительно стараемся в рамках своих программ поддержки делать акцент на экспорт", - пояснил Минаев. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, wildberries