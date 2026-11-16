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Российский экспорт через Wildberries в 2026 году превысил 250 миллиардов рублей - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Российский экспорт через Wildberries в 2026 году превысил 250 миллиардов рублей
Российский экспорт через Wildberries в 2026 году превысил 250 миллиардов рублей - 16.11.2026, ПРАЙМ
Российский экспорт через Wildberries в 2026 году превысил 250 миллиардов рублей
Объем экспорта российских продавцов через Wildberries превысил 250 миллиардов рублей, компания намерена удвоить этот показатель, заявил в интервью РИА Новости... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T20:29+0300
2026-11-16T20:30+0300
бизнес
россия
wildberries
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Объем экспорта российских продавцов через Wildberries превысил 250 миллиардов рублей, компания намерена удвоить этот показатель, заявил в интервью РИА Новости директор по стратегическому развитию РВБ (объединенная компания Wildberries &amp; Russ) Алексей Минаев в рамках международного экспортного форума "Сделано в России". "За прошлый год объем экспорта российских продавцов через Wildberries составил свыше 250 миллиардов рублей. Основатель компании Татьяна Владимировна Ким поставила задачу по удвоению этих объемов, и мы будем к этому стремиться", - сказал он. По словам Минаева, за рубежом востребованы различные категории российских товаров, в том числе косметика, детские игрушки и продукты питания. "В общем и целом нас действительно ждут и любят", - добавил он. Минаев также подчеркнул, что продавцы маркетплейса могут выходить на зарубежные рынки "бесшовно" - без самостоятельной организации экспортных процессов. Отдельное внимание компания уделяет поддержке российских производителей в рамках программы "Платформа роста". В частности, Wildberries стимулирует участников программы, локализовавших производство в России и владеющих правами на бренд, развивать экспорт. "Сегодня уже порядка 5% их товаров как раз идут на экспорт. То есть мы действительно стараемся в рамках своих программ поддержки делать акцент на экспорт", - пояснил Минаев. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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192
40
192
40
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бизнес, россия, wildberries
Бизнес, РОССИЯ, Wildberries
20:29 16.11.2026 (обновлено: 20:30 16.11.2026)
 

Российский экспорт через Wildberries в 2026 году превысил 250 миллиардов рублей

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Объем экспорта российских продавцов через Wildberries превысил 250 миллиардов рублей, компания намерена удвоить этот показатель, заявил в интервью РИА Новости директор по стратегическому развитию РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) Алексей Минаев в рамках международного экспортного форума "Сделано в России".
"За прошлый год объем экспорта российских продавцов через Wildberries составил свыше 250 миллиардов рублей. Основатель компании Татьяна Владимировна Ким поставила задачу по удвоению этих объемов, и мы будем к этому стремиться", - сказал он.
По словам Минаева, за рубежом востребованы различные категории российских товаров, в том числе косметика, детские игрушки и продукты питания.
"В общем и целом нас действительно ждут и любят", - добавил он.
Минаев также подчеркнул, что продавцы маркетплейса могут выходить на зарубежные рынки "бесшовно" - без самостоятельной организации экспортных процессов.
Отдельное внимание компания уделяет поддержке российских производителей в рамках программы "Платформа роста". В частности, Wildberries стимулирует участников программы, локализовавших производство в России и владеющих правами на бренд, развивать экспорт.
"Сегодня уже порядка 5% их товаров как раз идут на экспорт. То есть мы действительно стараемся в рамках своих программ поддержки делать акцент на экспорт", - пояснил Минаев.
Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
 
БизнесРОССИЯWildberries
 
 
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