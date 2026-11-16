https://1prime.ru/20261116/wildberries-875260760.html

В Wildberries рассказали о поддержке российских экспортеров

В Wildberries рассказали о поддержке российских экспортеров - 16.11.2026, ПРАЙМ

В Wildberries рассказали о поддержке российских экспортеров

Российский маркетплейс Wildberries осуществляет несколько программ по поддержке экспорта российских производителей, сказал в интервью РИА Новости директор по... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T20:32+0300

2026-11-16T20:32+0300

2026-11-16T20:33+0300

бизнес

россия

wildberries

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Российский маркетплейс Wildberries осуществляет несколько программ по поддержке экспорта российских производителей, сказал в интервью РИА Новости директор по стратегическому развитию РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) Алексей Минаев в рамках международного экспортного форума "Сделано в России". "У нас действительно есть несколько программ, когда мы поддерживаем российских производителей. Одну я уже упомянул - "Платформа роста". Есть и отдельные программы по отдельным категориям продукции. Например, программа поддержки российских обувщиков. Есть отдельная программа производителей шерстяных изделий. Специальная даже маркировка придумана – российская шерсть. Такие программы есть действительно", - рассказал Минаев о поддержке российского экспорта. По его словам, на сегодня любой продавец на Wildberries становится экспортером практически по умолчанию. Компаниям не нужно думать о том, как самостоятельно организовать экспорт. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, wildberries