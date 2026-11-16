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Wildberries планирует расширить географию присутствия

Wildberries планирует расширить географию присутствия - 16.11.2026, ПРАЙМ

Wildberries планирует расширить географию присутствия

Wildberries планирует расширить географию своего присутствия, в целом компания смотрит в сторону глобального Юга, сказал в интервью РИА Новости директор по... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T20:32+0300

2026-11-16T20:32+0300

2026-11-16T20:34+0300

эфиопия

китай

африка

wildberries

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Wildberries планирует расширить географию своего присутствия, в целом компания смотрит в сторону глобального Юга, сказал в интервью РИА Новости директор по стратегическому развитию РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) Алексей Минаев в рамках международного экспортного форума "Сделано в России". "Сегодня в целом мы присутствуем в 11 странах, при этом в части стран это пока импорт, но уже в восьми странах можно заказать товары на Wildberries. И вот в этом году мы вышли в Эфиопию, об этом объявили, сейчас начали B2B поставки в Китай. Ближайшие планы, они есть, они будут анонсированы, когда завершатся все подготовительные мероприятия. Но в целом мы смотрим в сторону глобального Юга", - сказал он. Минаев добавила, что в случае с Африкой Wildberries рассматривает Эфиопию, как "окно" на континент. Международный экспортный форум "Сделано в России" проходит в Национальном центре "Россия" 16 ноября. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.

эфиопия

китай

африка

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эфиопия, китай, африка, wildberries