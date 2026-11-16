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Запасы газа в Германии могут полностью иссякнуть к марту, пишут СМИ

Запасы газа в Германии могут полностью иссякнуть к марту, пишут СМИ - 16.11.2026, ПРАЙМ

Запасы газа в Германии могут полностью иссякнуть к марту, пишут СМИ

Запасы газа в Германии могут полностью иссякнуть к марту 2027 года в случае суровой зимы и перебоев с поставками, что грозит стране дефицитом энергоресурсов и... | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T18:19+0300

2026-11-16T18:19+0300

2026-11-16T18:19+0300

газ

мировая экономика

европа

германия

ормузский пролив

gas infrastructure europe

qatarenergy

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БЕРЛИН, 16 ноя - ПРАЙМ. Запасы газа в Германии могут полностью иссякнуть к марту 2027 года в случае суровой зимы и перебоев с поставками, что грозит стране дефицитом энергоресурсов и новыми остановками промышленных предприятий, пишет немецкое издание Focus. "Европейские цены на газ с февраля почти утроились. Немецкие газовые хранилища заполнены лишь на 58%. Суровая зима может привести к тому, что к марту запасы будут исчерпаны. Первые предприятия уже прекращают работу", - говорится в публикации. Как отмечает издание, в четверг ситуация на европейском газовом рынке вновь обострилась. Стоимость базового фьючерсного контракта TTF с поставкой в декабре в отдельные моменты превышала 91 евро за мегаватт-час, увеличившись более чем на 5% по сравнению с предыдущим днем. Еще в среду цены выросли почти на 3%. По информации издания, рост котировок связан в том числе с ситуацией в Ормузском проливе и опасениями новых перебоев с поставками энергоносителей. По данным Еврокомиссии, с начала войны США и Израиля с Ираном расходы Европы на импорт энергоресурсов увеличились более чем на 127 миллиардов евро. Согласно данным Gas Infrastructure Europe, на 11 ноября европейские газовые хранилища были заполнены примерно на 72%, тогда как в Германии этот показатель составлял лишь 58%. При этом поставки сжиженного природного газа с Ближнего Востока остаются значительно ниже довоенного уровня. Энергетическая компания QatarEnergy объявила о перебоях с поставками как минимум до конца декабря. Как пишет Focus, высокие цены на газ создают угрозу нового ценового шока для европейской промышленности после энергетического кризиса 2022 года. Особенно сильно от ситуации страдают химические предприятия, производители удобрений и другие энергоемкие производства. "Ситуацию усугубляет то, что с января Европа намерена отказаться от российского сжиженного природного газа, тогда как альтернативные поставки на мировом рынке остаются дорогими", - отмечает Focus. При этом дальнейшее развитие ситуации будет зависеть не только от цен на газ, но и от температуры воздуха, объемов отбора топлива из хранилищ и доступности импортных поставок. Теплая зима могла бы смягчить ситуацию. Однако продолжительные периоды холодной погоды в сочетании с перебоями в поставках грозят дальнейшим ростом цен и новыми остановками промышленных предприятий в Европе, заключает издание.

европа

германия

ормузский пролив

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газ, мировая экономика, европа, германия, ормузский пролив, gas infrastructure europe, qatarenergy