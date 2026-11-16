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Запуск дальневосточного газового маршрута в Китай запланирован на 2027 год - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Запуск дальневосточного газового маршрута в Китай запланирован на 2027 год
Запуск дальневосточного газового маршрута в Китай запланирован на 2027 год - 16.11.2026, ПРАЙМ
Запуск дальневосточного газового маршрута в Китай запланирован на 2027 год
Запуск дальневосточного газового маршрута из РФ в Китай запланирован на 2027 год, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T17:15+0300
2026-11-16T17:15+0300
россия
газ
китай
дальний восток
хабаровск
юрий ушаков
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Запуск дальневосточного газового маршрута из РФ в Китай запланирован на 2027 год, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "В 2027 году планируется запуск дальневосточного газового маршрута мощностью более 10 миллиардов кубометров в год, обсуждаются и другие масштабные инициативы", - сказал он в ходе брифинга в понедельник. Также, как отметил Ушаков, успешно реализуются российско-китайские проекты по добыче и переработке углеводородов в арктической зоне и на Дальнем Востоке России. "Завершаются работы по сооружению новых блоков Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу", - добавил он. Дальневосточный маршрут предполагает строительство ответвления от внутрироссийского газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" в Китай. Долгосрочный договор купли-продажи газа по этому маршруту подписан в феврале 2022 года. В 2025 году Россия и Китай договорились увеличить мощность этого газопровода с 10 до 12 миллиардов кубометров в год.
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россия, газ, китай, дальний восток, хабаровск, юрий ушаков
РОССИЯ, Газ, КИТАЙ, Дальний Восток, Хабаровск, Юрий Ушаков
17:15 16.11.2026
 

Запуск дальневосточного газового маршрута в Китай запланирован на 2027 год

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Запуск дальневосточного газового маршрута из РФ в Китай запланирован на 2027 год, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
"В 2027 году планируется запуск дальневосточного газового маршрута мощностью более 10 миллиардов кубометров в год, обсуждаются и другие масштабные инициативы", - сказал он в ходе брифинга в понедельник.
Также, как отметил Ушаков, успешно реализуются российско-китайские проекты по добыче и переработке углеводородов в арктической зоне и на Дальнем Востоке России.
"Завершаются работы по сооружению новых блоков Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу", - добавил он.
Дальневосточный маршрут предполагает строительство ответвления от внутрироссийского газопровода "Сахалин – Хабаровск – Владивосток" в Китай. Долгосрочный договор купли-продажи газа по этому маршруту подписан в феврале 2022 года. В 2025 году Россия и Китай договорились увеличить мощность этого газопровода с 10 до 12 миллиардов кубометров в год.
 
РОССИЯГазКИТАЙДальний ВостокХабаровскЮрий Ушаков
 
 
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