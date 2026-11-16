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Новая неделя — прежние ориентиры рынка - 16.11.2026, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20261116/zeltser-875230260.html
Новая неделя — прежние ориентиры рынка
Новая неделя — прежние ориентиры рынка - 16.11.2026, ПРАЙМ
Новая неделя — прежние ориентиры рынка
Индекс Мосбиржи на прошлой неделе прибавил чуть более процента — немного, но важно — бенчмарк превысил и закрепился над круглыми 2500 п. На этой неделе есть... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T10:00+0300
2026-11-16T10:01+0300
экономика
рынок
сша
китай
михаил зельцер
атэс
фнс россии
мосбиржа
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на прошлой неделе прибавил чуть более процента — немного, но важно — бенчмарк превысил и закрепился над круглыми 2500 п. На этой неделе есть основания для продолжения технического аптренда с прежними целевыми 2550 п. Фактор приподнятых настроений — развитие переговорного процесса с США по украинскому кейсу и грядущий саммит АТЭС с лидерами РФ, Китая и США.Лучше рынка на неделе — акции ритейлера Фикс Прайс с +25%. Курс взлетел на максимумы весны, было за 0,68 руб. Фактор скачка — анонс больших дивидендов в 0,1 руб., или 15% дивдоходности по текущим. После ралли стало перекуплено — есть высокий риск фиксации.Хуже рынка — акции ломбардной компании МГКЛ с -25%. Курс рухнул на новое дно, было под 0,365 рублей, а с конца октября там уже -80%. Фактор распродаж — претензии ФНС к "дочкам" корпорации и техдефолты по облигациям. Сегодня менеджмент обещал выйти к биржевой общественности с разъяснениями по ситуации.Рубль ожидаемо приступил к укреплению — за пятницу +1%, и курс доллара упал к 82,15, евро рухнул к 91, а юань спикировал на расчетную поддержку 12,3. Факторы отработки прогноза коррекции пар: геополитическое послабление и отскок перепроданной нефти. Ориентир на эту неделю — курсы останутся примерно на текущих уровнях.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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рынок, сша, китай, михаил зельцер, атэс, фнс россии, мосбиржа
Экономика, Рынок, США, КИТАЙ, Михаил Зельцер, АТЭС, ФНС России, Мосбиржа
10:00 16.11.2026 (обновлено: 10:01 16.11.2026)
 
Новая неделя — прежние ориентиры рынка

Эксперт Зельцер: цель — 2550 пунктов, курсы валют останутся примерно на текущих уровнях

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на прошлой неделе прибавил чуть более процента — немного, но важно — бенчмарк превысил и закрепился над круглыми 2500 п. На этой неделе есть основания для продолжения технического аптренда с прежними целевыми 2550 п. Фактор приподнятых настроений — развитие переговорного процесса с США по украинскому кейсу и грядущий саммит АТЭС с лидерами РФ, Китая и США.
Лучше рынка на неделе — акции ритейлера Фикс Прайс с +25%. Курс взлетел на максимумы весны, было за 0,68 руб. Фактор скачка — анонс больших дивидендов в 0,1 руб., или 15% дивдоходности по текущим. После ралли стало перекуплено — есть высокий риск фиксации.
Хуже рынка — акции ломбардной компании МГКЛ с -25%. Курс рухнул на новое дно, было под 0,365 рублей, а с конца октября там уже -80%. Фактор распродаж — претензии ФНС к "дочкам" корпорации и техдефолты по облигациям. Сегодня менеджмент обещал выйти к биржевой общественности с разъяснениями по ситуации.
Рубль ожидаемо приступил к укреплению — за пятницу +1%, и курс доллара упал к 82,15, евро рухнул к 91, а юань спикировал на расчетную поддержку 12,3. Факторы отработки прогноза коррекции пар: геополитическое послабление и отскок перепроданной нефти. Ориентир на эту неделю — курсы останутся примерно на текущих уровнях.
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
 
ЭкономикаРынокСШАКИТАЙМихаил ЗельцерАТЭСФНС РоссииМосбиржа
 
 
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