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Названы новые стандарты современного городского жилья

Названы новые стандарты современного городского жилья - 16.11.2026, ПРАЙМ

Названы новые стандарты современного городского жилья

Около 40% жителей российских мегаполисов хотели бы приобрести квартиру в новостройке в ближайшие 1–3 года — такие данные приводит девелоперская компания OCTOBER | 16.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-16T03:03+0300

2026-11-16T03:03+0300

2026-11-16T03:03+0300

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МОСКВА, 16 ноя – ПРАЙМ. Около 40% жителей российских мегаполисов хотели бы приобрести квартиру в новостройке в ближайшие 1–3 года — такие данные приводит девелоперская компания OCTOBER GROUP по итогам опроса среди жителей городов-миллионников. Как рассказал агентству "Прайм" директор по стратегическому маркетингу застройщика Евгений Межевикин, предпочтения потенциальных покупателей за последние 10 лет кардинально изменились: сегодня запрос фокусируется не на метраже квартиры, а на продуманном наборе пространств, отвечающих ежедневным сценариям жизни семьи.Опрос проводился в 2026 году методом анкетирования. В исследовании приняли участие более 1800 жителей крупных городов России в возрасте от 18 до 50 лет."Итоги опроса во многом отражают тенденции и формируют стандарты, по которым застройщики будут работать ближайшие десятилетия, — говорит Межевикин. — Если совсем недавно балкон или лоджия воспринимались как приятный бонус к жилому пространству, а гардеробная и второй санузел оставались атрибутами премиального сегмента, то сегодня эти опции воспринимаются как естественная норма".По его словам, сегодняшние запросы качественно отличаются от предпочтений середины 2010-х годов, когда типовая квартира предполагала один санузел, балкон и в идеале небольшую кладовку. Сейчас покупатели все чаще ищут не квадратные метры, а комфортную среду, которая сочетается с образом жизни будущих владельцев: два санузла, мастер-спальню с личной ванной, гардеробной и выходом на балкон, выделенное рабочее место или зону для хобби.Порядка 55% респондентов считают оптимальным наличие двух санузлов в квартире для семьи из 3–4 человек. Одного санузла достаточно 23% участников опроса, еще 20% предпочли бы два полных санузла с душевыми — отдельно для детей и взрослых. Три и более санузла оптимальными считают лишь 2%.Ключевым элементом комфортного жилья становится мастер-спальня — комната с личной ванной и гардеробной. При этом 62% респондентов хотели бы иметь отдельный выход на балкон или лоджию именно из спальни. 48,5% считают лоджию или балкон продолжением жизненного пространства, а не отдельным помещением для складирования вещей. 45% видят в этих помещениях комфортную зону для чтения или хобби. О самом формате мастер-спальни знают и считают его удобным 52,5% опрошенных, еще 21% слышали название, но не вникали в детали.Эксперт отмечает, что организовать в новой квартире выделенное рабочее пространство хотят 38% россиян, а 23% предпочитают выделить зону для хобби или творчества. Это прямой отклик на изменение образа жизни: удаленная и гибридная занятость стали частым явлением.Что касается площади, наиболее востребованным остается диапазон около 70–80 кв. м — его выбрали 51% респондентов. Еще 23% интересует 80–100 кв. м, 18% — до 50 кв. м, 8% — более 100 кв. м. Помимо новостроек, 33% находятся в стадии выбора между загородным и городским вариантами, 12% рассматривают только вторичное жилье, а 15% вообще не планируют покупку в ближайшие два года.Таким образом, покупатели жилья уже не просто выбирают между однушкой или двушкой — они оценивают, насколько продуманно организовано пространство под их потребности. "Если в квартире нельзя объединить кухню с гостиной или санузлы маленькие, покупатель может просто отказаться от такого варианта", — заключает эксперт.

https://1prime.ru/20261112/prodazhi-875175662.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, недвижимость, бизнес, новостройки