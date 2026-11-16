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Жители Сибири стали существенно больше покупать наличные юани - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Жители Сибири стали существенно больше покупать наличные юани
Жители Сибири стали существенно больше покупать наличные юани - 16.11.2026, ПРАЙМ
Жители Сибири стали существенно больше покупать наличные юани
Жители регионов Сибири в 2026 году стали существенно больше покупать национальную валюту КНР - наличные юани, по итогам года рост может оказаться двукратным,... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T07:23+0300
2026-11-16T07:23+0300
финансы
китай
кнр
красноярский край
россельхозбанк
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875226150.jpg?1794803028
НОВОСИБИРСК, 16 ноя – ПРАЙМ. Жители регионов Сибири в 2026 году стали существенно больше покупать национальную валюту КНР - наличные юани, по итогам года рост может оказаться двукратным, сообщили в Россельхозбанке на основе собственных данных. "За девять месяцев 2026 года в регионах Сибири существенно выросла покупка клиентами наличных юаней. Показатель превысил не только аналогичный период прошлого года, но и совокупные результаты за весь 2025 год", - говорится в сообщении пресс-службы банка по СФО. Так, с января по сентябрь 2026 года клиенты приобрели в отделениях Россельхозбанка в Сибири на 72% больше юаней, чем за тот же период 2025 года. Лидерами по покупке наличной валюты стали Красноярский край (доля в 44%), Новосибирская область (21%) и Алтайский край (15%). При этом в двух последних регионах прирост за год превысил 100%. По данным экспертов банка, на повышенный спрос на юани влияют растущий интерес к зарубежному туризму, укрепление деловых связей между регионами Сибири и городами Китая, а также инвестиции – покупка наличной валюты для диверсификации портфеля накоплений. "Мы прогнозируем, что по итогам этого года показатели покупок наличных юаней в Сибири могут превысить результаты 2025 года в два раза", – отметил директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.
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финансы, китай, кнр, красноярский край, россельхозбанк
Финансы, КИТАЙ, КНР, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Россельхозбанк
07:23 16.11.2026
 
Жители Сибири стали существенно больше покупать наличные юани

Россельхозбанк: жители регионов Сибири стали существенно больше покупать наличные юани

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НОВОСИБИРСК, 16 ноя – ПРАЙМ. Жители регионов Сибири в 2026 году стали существенно больше покупать национальную валюту КНР - наличные юани, по итогам года рост может оказаться двукратным, сообщили в Россельхозбанке на основе собственных данных.
"За девять месяцев 2026 года в регионах Сибири существенно выросла покупка клиентами наличных юаней. Показатель превысил не только аналогичный период прошлого года, но и совокупные результаты за весь 2025 год", - говорится в сообщении пресс-службы банка по СФО.
Так, с января по сентябрь 2026 года клиенты приобрели в отделениях Россельхозбанка в Сибири на 72% больше юаней, чем за тот же период 2025 года. Лидерами по покупке наличной валюты стали Красноярский край (доля в 44%), Новосибирская область (21%) и Алтайский край (15%). При этом в двух последних регионах прирост за год превысил 100%.
По данным экспертов банка, на повышенный спрос на юани влияют растущий интерес к зарубежному туризму, укрепление деловых связей между регионами Сибири и городами Китая, а также инвестиции – покупка наличной валюты для диверсификации портфеля накоплений.
"Мы прогнозируем, что по итогам этого года показатели покупок наличных юаней в Сибири могут превысить результаты 2025 года в два раза", – отметил директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров.
 
ФинансыКИТАЙКНРКРАСНОЯРСКИЙ КРАЙРоссельхозбанк
 
 
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