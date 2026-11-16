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Кто кладет больше всех: Раки лидируют по размеру банковских вкладов - 16.11.2026, ПРАЙМ
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Кто кладет больше всех: Раки лидируют по размеру банковских вкладов
Кто кладет больше всех: Раки лидируют по размеру банковских вкладов - 16.11.2026, ПРАЙМ
Кто кладет больше всех: Раки лидируют по размеру банковских вкладов
Самые крупные банковские вклады открывают Раки - в среднем порядка 412 тысяч рублей по итогам девяти месяцев этого года, показали результаты исследования... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T08:18+0300
2026-11-16T08:34+0300
финансы
банки
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875226586.jpg?1794807246
МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Самые крупные банковские вклады открывают Раки - в среднем порядка 412 тысяч рублей по итогам девяти месяцев этого года, показали результаты исследования финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости. "Самые крупные суммы размещали Раки - в среднем около 412 тысяч рублей. На втором месте оказались Весы со средней суммой 396 тысяч рублей, на третьем - Рыбы (394 тысячи рублей). Также в число знаков с наиболее крупными вкладами вошли Тельцы (353 тысячи рублей) и Скорпионы (307 тысяч рублей)", - приведены в исследовании данные за первые девять месяцев текущего года. Меньше всего размещали Близнецы - в среднем около 131 тысячи рублей. Следом расположились Козероги с показателем в 152 тысячи рублей и Стрельцы (168 тысяч рублей). Чаще же всего в первые девять месяцев года открывали вклады Весы - на представителей этого знака зодиака пришлось 13,2% всех заявок. Второе место заняли Козероги с долей 10,1%, третье - Водолеи (9,6%). Также в пятерку лидеров вошли Раки и Близнецы - на них пришлось по 9,3% всех заявок. Реже других заявки на открытие вкладов подавали Овны - на них пришлось 4,8% от общего количества заявок. Немного чаще к этому инструменту сбережений обращались Стрельцы (6%) и Львы (6,8%).
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192
40
192
40
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финансы, банки
Финансы, Банки
08:18 16.11.2026 (обновлено: 08:34 16.11.2026)
 
Кто кладет больше всех: Раки лидируют по размеру банковских вкладов

"Сравни": Раки открывают самые крупные банковские вклады за девять месяцев

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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Самые крупные банковские вклады открывают Раки - в среднем порядка 412 тысяч рублей по итогам девяти месяцев этого года, показали результаты исследования финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости.
"Самые крупные суммы размещали Раки - в среднем около 412 тысяч рублей. На втором месте оказались Весы со средней суммой 396 тысяч рублей, на третьем - Рыбы (394 тысячи рублей). Также в число знаков с наиболее крупными вкладами вошли Тельцы (353 тысячи рублей) и Скорпионы (307 тысяч рублей)", - приведены в исследовании данные за первые девять месяцев текущего года.
Меньше всего размещали Близнецы - в среднем около 131 тысячи рублей. Следом расположились Козероги с показателем в 152 тысячи рублей и Стрельцы (168 тысяч рублей).
Чаще же всего в первые девять месяцев года открывали вклады Весы - на представителей этого знака зодиака пришлось 13,2% всех заявок. Второе место заняли Козероги с долей 10,1%, третье - Водолеи (9,6%). Также в пятерку лидеров вошли Раки и Близнецы - на них пришлось по 9,3% всех заявок.
Реже других заявки на открытие вкладов подавали Овны - на них пришлось 4,8% от общего количества заявок. Немного чаще к этому инструменту сбережений обращались Стрельцы (6%) и Львы (6,8%).
 
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