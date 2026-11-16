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Цена на золото упала ниже 3850 долларов за тройскую унцию
Цена на золото упала ниже 3850 долларов за тройскую унцию - 16.11.2026, ПРАЙМ
Цена на золото упала ниже 3850 долларов за тройскую унцию
Биржевая цена на золото снижается на 1%, показатель впервые с начала октября прошлого года опустился ниже 3850 долларов за тройскую унцию, следует из данных... | 16.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-16T09:03+0300
2026-11-16T09:03+0300
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МОСКВА, 16 ноя - ПРАЙМ. Биржевая цена на золото снижается на 1%, показатель впервые с начала октября прошлого года опустился ниже 3850 долларов за тройскую унцию, следует из данных торгов. По состоянию на 8.57 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 48,5 доллара, или на 1,25% - до 3837,8 доллара за тройскую унцию.
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рынок, торги, comex, золото, биржевые цены на золото
Рынок, Торги, Comex, золото, биржевые цены на золото
Цена на золото упала ниже 3850 долларов за тройскую унцию
Цена на золото впервые с начала октября опустилась ниже 3850 долларов за тройскую унцию