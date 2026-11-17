https://1prime.ru/20261117/aeroflot-875302614.html
В "Аэрофлоте" оценили идею введения нового авиапромышленного сбора
В "Аэрофлоте" оценили идею введения нового авиапромышленного сбора - 17.11.2026, ПРАЙМ
В "Аэрофлоте" оценили идею введения нового авиапромышленного сбора
Введение нового авиапромышленного сбора имеет важное социально-экономическое значение и может выступить гарантом сохранения авиаподвижности населения,... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T20:16+0300
2026-11-17T20:16+0300
2026-11-17T20:16+0300
бизнес
россия
аэрофлот
минпромторг
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Введение нового авиапромышленного сбора имеет важное социально-экономическое значение и может выступить гарантом сохранения авиаподвижности населения, транспортной связанности регионов и доступности авиаперевозок, сообщили в "Аэрофлоте".
Минпромторг подготовил для общественного обсуждения пакет законопроектов для введения нового авиапромышленного сбора, средства от которого пойдут на поддержку поставок и эксплуатации новых российских самолетов. Предполагается, что он составит 500 рублей с пассажира на внутренних авиарейсах и 1000 рублей - на международных.
"Предлагаемая мера поддержки имеет не только отраслевое, но и важное социально-экономическое значение, поскольку может выступить одним из гарантов сохранения авиаподвижности населения, транспортной связанности регионов и доступности авиаперевозок для граждан",- отметили в "Аэрофлоте", комментируя инициативу Минпромторга.
Отмечается, что данная мера направлена на обеспечение потребности авиакомпаний в обновлении и пополнении авиапарка и будет способствовать поддержанию баланса спроса и предложения на рынке авиаперевозок.
"Сохранение провозных емкостей позволит обеспечить необходимый объем перевозок, сдерживать ценовое давление на стоимость авиабилетов и поддерживать доступность воздушного транспорта для населения", - добавили в компании.
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бизнес, россия, аэрофлот, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, Аэрофлот, Минпромторг
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Введение нового авиапромышленного сбора имеет важное социально-экономическое значение и может выступить гарантом сохранения авиаподвижности населения, транспортной связанности регионов и доступности авиаперевозок, сообщили в "Аэрофлоте".
Минпромторг подготовил для общественного обсуждения пакет законопроектов для введения нового авиапромышленного сбора, средства от которого пойдут на поддержку поставок и эксплуатации новых российских самолетов. Предполагается, что он составит 500 рублей с пассажира на внутренних авиарейсах и 1000 рублей - на международных.
"Предлагаемая мера поддержки имеет не только отраслевое, но и важное социально-экономическое значение, поскольку может выступить одним из гарантов сохранения авиаподвижности населения, транспортной связанности регионов и доступности авиаперевозок для граждан",- отметили в "Аэрофлоте", комментируя инициативу Минпромторга.
Отмечается, что данная мера направлена на обеспечение потребности авиакомпаний в обновлении и пополнении авиапарка и будет способствовать поддержанию баланса спроса и предложения на рынке авиаперевозок.
"Сохранение провозных емкостей позволит обеспечить необходимый объем перевозок, сдерживать ценовое давление на стоимость авиабилетов и поддерживать доступность воздушного транспорта для населения", - добавили в компании.