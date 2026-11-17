https://1prime.ru/20261117/aeroflot-875302614.html

В "Аэрофлоте" оценили идею введения нового авиапромышленного сбора

В "Аэрофлоте" оценили идею введения нового авиапромышленного сбора - 17.11.2026, ПРАЙМ

В "Аэрофлоте" оценили идею введения нового авиапромышленного сбора

Введение нового авиапромышленного сбора имеет важное социально-экономическое значение и может выступить гарантом сохранения авиаподвижности населения,... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T20:16+0300

2026-11-17T20:16+0300

2026-11-17T20:16+0300

бизнес

россия

аэрофлот

минпромторг

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875302614.jpg?1794935791

МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Введение нового авиапромышленного сбора имеет важное социально-экономическое значение и может выступить гарантом сохранения авиаподвижности населения, транспортной связанности регионов и доступности авиаперевозок, сообщили в "Аэрофлоте". Минпромторг подготовил для общественного обсуждения пакет законопроектов для введения нового авиапромышленного сбора, средства от которого пойдут на поддержку поставок и эксплуатации новых российских самолетов. Предполагается, что он составит 500 рублей с пассажира на внутренних авиарейсах и 1000 рублей - на международных. "Предлагаемая мера поддержки имеет не только отраслевое, но и важное социально-экономическое значение, поскольку может выступить одним из гарантов сохранения авиаподвижности населения, транспортной связанности регионов и доступности авиаперевозок для граждан",- отметили в "Аэрофлоте", комментируя инициативу Минпромторга. Отмечается, что данная мера направлена на обеспечение потребности авиакомпаний в обновлении и пополнении авиапарка и будет способствовать поддержанию баланса спроса и предложения на рынке авиаперевозок. "Сохранение провозных емкостей позволит обеспечить необходимый объем перевозок, сдерживать ценовое давление на стоимость авиабилетов и поддерживать доступность воздушного транспорта для населения", - добавили в компании.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, аэрофлот, минпромторг