https://1prime.ru/20261117/akr-875265617.html

АКРА ожидает дальнейшее снижение долговой нагрузки топ-50 нефинансовых компаний

АКРА ожидает дальнейшее снижение долговой нагрузки топ-50 нефинансовых компаний - 17.11.2026, ПРАЙМ

АКРА ожидает дальнейшее снижение долговой нагрузки топ-50 нефинансовых компаний

АКРА ожидает дальнейшее плавное снижение долговой нагрузки топ-50 нефинансовых компаний РФ в 2026 году при сохранении благоприятных цен на нефть, сообщается в... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T00:18+0300

2026-11-17T00:18+0300

2026-11-17T00:18+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. АКРА ожидает дальнейшее плавное снижение долговой нагрузки топ-50 нефинансовых компаний РФ в 2026 году при сохранении благоприятных цен на нефть, сообщается в обзоре рейтингового агентства. "При сохранении благоприятной конъюнктуры цен на нефть АКРА ожидает дальнейшее плавное снижение долговой нагрузки, а также рост покрытия процентов по итогам 2026 года с учетом понижения средней ключевой ставки", - говорится в обзоре АКРА "Топ-50 компаний: сохранение стабильности". По мнению АКРА, в 2025 году и по итогам первой половины 2026 года финансовая устойчивость в среднем по выборке оставалась стабильной, несмотря на негативную динамику отдельных финансовых показателей в 2022-2025 годах. Этому способствовали сохраняющаяся высокая рентабельность, умеренная долговая нагрузка и комфортный показатель обслуживания долга. В первой половине 2026 года, учитывая благоприятную конъюнктуру нефтяных цен, а также продолжающийся рост электроэнергетического сектора и розничной торговли, выручка компаний выборки продемонстрировала тренд на восстановление, увеличившись на 6,2% к показателю за первое полугодие 2025 года, сообщается в обзоре. Развитие ситуации в 2027-2028 годах продолжит зависеть от совокупности взаимосвязанных факторов - макроэкономической обстановки, в том числе динамики ключевой ставки, геополитических событий, мировых цен на нефть и способности компаний из разных отраслей сохранять рентабельность в неблагоприятных условиях, прогнозируют в АКРА.

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