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Аксенов рассказал о паромной переправе через Керченский пролив

Аксенов рассказал о паромной переправе через Керченский пролив - 17.11.2026, ПРАЙМ

Аксенов рассказал о паромной переправе через Керченский пролив

Пассажиры без автомобилей могут воспользоваться паромной переправой через Керченский пролив, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:57+0300

2026-11-17T13:57+0300

2026-11-17T13:57+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - ПРАЙМ. Пассажиры без автомобилей могут воспользоваться паромной переправой через Керченский пролив, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Позже компания "Гранд Сервис Экспресс" сообщила о возобновлении движения поездов. "Возобновлено железнодорожное сообщение между Крымом и Таманью. Кроме того, пассажиры (без автомобильного транспорта) могут воспользоваться паромной переправой", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".

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бизнес, россия, крым, тамань, сергей аксенов, гранд сервис экспресс