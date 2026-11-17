https://1prime.ru/20261117/aksenov-875285461.html
Аксенов рассказал о паромной переправе через Керченский пролив
Аксенов рассказал о паромной переправе через Керченский пролив - 17.11.2026, ПРАЙМ
Аксенов рассказал о паромной переправе через Керченский пролив
Пассажиры без автомобилей могут воспользоваться паромной переправой через Керченский пролив, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:57+0300
2026-11-17T13:57+0300
2026-11-17T13:57+0300
бизнес
россия
крым
тамань
сергей аксенов
гранд сервис экспресс
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875285461.jpg?1794913050
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - ПРАЙМ. Пассажиры без автомобилей могут воспользоваться паромной переправой через Керченский пролив, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Позже компания "Гранд Сервис Экспресс" сообщила о возобновлении движения поездов.
"Возобновлено железнодорожное сообщение между Крымом и Таманью. Кроме того, пассажиры (без автомобильного транспорта) могут воспользоваться паромной переправой", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".
крым
тамань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, крым, тамань, сергей аксенов, гранд сервис экспресс
Бизнес, РОССИЯ, КРЫМ, Тамань, Сергей Аксенов, Гранд сервис экспресс
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - ПРАЙМ. Пассажиры без автомобилей могут воспользоваться паромной переправой через Керченский пролив, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Позже компания "Гранд Сервис Экспресс" сообщила о возобновлении движения поездов.
"Возобновлено железнодорожное сообщение между Крымом и Таманью. Кроме того, пассажиры (без автомобильного транспорта) могут воспользоваться паромной переправой", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".