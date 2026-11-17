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Деловая активность в России в ноябре практически не изменилась, заявили в ЦБ

Деловая активность в России в ноябре практически не изменилась, заявили в ЦБ - 17.11.2026, ПРАЙМ

Деловая активность в России в ноябре практически не изменилась, заявили в ЦБ

Деловая активность в России в ноябре практически не изменились по сравнению с октябрем, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T16:32+0300

2026-11-17T16:32+0300

2026-11-17T16:40+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Деловая активность в России в ноябре практически не изменились по сравнению с октябрем, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий". "В ноябре оценки бизнес-климата практически не изменились по сравнению с октябрем: ИБК (индикатор бизнес-климата - ред.) составил 1,1 пункта после 1 пункта месяцем ранее", - говорится в комментарии. Отмечается, что краткосрочные ожидания компаний продолжили расти, тогда как оценки текущей ситуации сложились ниже октябрьских значений. "Наибольший положительный вклад в динамику ИБК в ноябре внесли сфера услуг и торговля. При этом сдерживающее влияние оказывали обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, а также транспортировка и хранение", - пишет ЦБ. При этом текущие оценки бизнес-климата в ноябре вновь снизились после октябрьского повышения и приблизились к уровню первого квартала 2026 года. "Динамика текущих оценок по укрупненным видам деятельности была неоднородной: снижение отмечалось в промышленном производстве, строительстве и транспортном комплексе, рост – в торговле, сельском хозяйстве и сфере услуг", - сообщает регулятор.

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