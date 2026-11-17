https://1prime.ru/20261117/aktivnost-875293839.html
Деловая активность в России в ноябре практически не изменилась, заявили в ЦБ
Деловая активность в России в ноябре практически не изменилась, заявили в ЦБ - 17.11.2026, ПРАЙМ
Деловая активность в России в ноябре практически не изменилась, заявили в ЦБ
Деловая активность в России в ноябре практически не изменились по сравнению с октябрем, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T16:32+0300
2026-11-17T16:32+0300
2026-11-17T16:40+0300
россия
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875293839.jpg?1794922841
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Деловая активность в России в ноябре практически не изменились по сравнению с октябрем, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий". "В ноябре оценки бизнес-климата практически не изменились по сравнению с октябрем: ИБК (индикатор бизнес-климата - ред.) составил 1,1 пункта после 1 пункта месяцем ранее", - говорится в комментарии. Отмечается, что краткосрочные ожидания компаний продолжили расти, тогда как оценки текущей ситуации сложились ниже октябрьских значений. "Наибольший положительный вклад в динамику ИБК в ноябре внесли сфера услуг и торговля. При этом сдерживающее влияние оказывали обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, а также транспортировка и хранение", - пишет ЦБ. При этом текущие оценки бизнес-климата в ноябре вновь снизились после октябрьского повышения и приблизились к уровню первого квартала 2026 года. "Динамика текущих оценок по укрупненным видам деятельности была неоднородной: снижение отмечалось в промышленном производстве, строительстве и транспортном комплексе, рост – в торговле, сельском хозяйстве и сфере услуг", - сообщает регулятор.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Деловая активность в России в ноябре практически не изменились по сравнению с октябрем, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий".
"В ноябре оценки бизнес-климата практически не изменились по сравнению с октябрем: ИБК (индикатор бизнес-климата - ред.) составил 1,1 пункта после 1 пункта месяцем ранее", - говорится в комментарии.
Отмечается, что краткосрочные ожидания компаний продолжили расти, тогда как оценки текущей ситуации сложились ниже октябрьских значений.
"Наибольший положительный вклад в динамику ИБК в ноябре внесли сфера услуг и торговля. При этом сдерживающее влияние оказывали обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых, а также транспортировка и хранение", - пишет ЦБ.
При этом текущие оценки бизнес-климата в ноябре вновь снизились после октябрьского повышения и приблизились к уровню первого квартала 2026 года.
"Динамика текущих оценок по укрупненным видам деятельности была неоднородной: снижение отмечалось в промышленном производстве, строительстве и транспортном комплексе, рост – в торговле, сельском хозяйстве и сфере услуг", - сообщает регулятор.