https://1prime.ru/20261117/aleksej-875292409.html

Президентом российской IT-компании Sitronics Group назначен Алексей Назаров

Президентом российской IT-компании Sitronics Group назначен Алексей Назаров - 17.11.2026, ПРАЙМ

Президентом российской IT-компании Sitronics Group назначен Алексей Назаров

Президентом российской IT-компании Sitronics Group назначен Алексей Назаров, который до прихода в группу занимал ключевые посты в таких компаниях, как МТС,... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T16:08+0300

2026-11-17T16:08+0300

2026-11-17T16:08+0300

технологии

мтс

мегафон

афк "система"

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875292409.jpg?1794920894

МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Президентом российской IT-компании Sitronics Group назначен Алексей Назаров, который до прихода в группу занимал ключевые посты в таких компаниях, как МТС, "Транстелеком", "Эр-Телком" и "Мегафон", говорится в сообщении группы. "Ключевой стратегической задачей Алексея Назарова станет консолидация активов Sitronics Group (входит в АФК "Система") вокруг нескольких профильных отраслевых вертикалей. Это позволит повысить операционную эффективность, усилить синергию между направлениями и ускорить вывод новых технологических решений на рынок", - говорится в сообщении. До прихода в Sitronics Group Назаров руководил федеральными проектами и возглавлял ключевые бизнес-направления в ведущих телекоммуникационных, цифровых и инфраструктурных компаниях, таких как "Газпром-Медиа Холдинг", МГТС, МТС, "Транстелеком", "Эр-Телком" и "Мегафон". "Под руководством нового президента мы готовим стратегическую пересборку всей "Системы": от корпоративного центра до ключевых активов, масштабируем корпорацию как лабораторию будущего. Sitronics - одна из главных ее площадок. Задача группы - собрать сильные отраслевые вертикали и быстрее выводить технологии на рынок", - прокомментировал назначение вице-президент АФК "Система" по стратегическим коммуникациям и взаимодействию с органами власти Иван Макушок. Sitronics Group - российская группа технологических компаний, создающих программные и аппаратные решения для различных отраслей экономики. В продуктовом портфеле группы комплексные разработки для сфер безопасности, транспорта, промышленности, отрасли связи, а также цифровые решения и продукты для судоходства и морской навигации.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мтс, мегафон, афк "система"