https://1prime.ru/20261117/andromeda-875303332.html

Предполагаемые диверсанты на "Андромеде" не были похожи на обычных яхтсменов

Предполагаемые диверсанты на "Андромеде" не были похожи на обычных яхтсменов - 17.11.2026, ПРАЙМ

Предполагаемые диверсанты на "Андромеде" не были похожи на обычных яхтсменов

Предполагаемые диверсанты на парусной яхте "Андромеда", которая использовалась для подрыва газопроводов "Северный поток", не были похожи на обычных яхтсменов... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T21:28+0300

2026-11-17T21:28+0300

2026-11-17T21:28+0300

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ГАМБУРГ, 17 ноя - ПРАЙМ. Предполагаемые диверсанты на парусной яхте "Андромеда", которая использовалась для подрыва газопроводов "Северный поток", не были похожи на обычных яхтсменов из-за скрытности и пренебрежения морским этикетом, следует из показаний свидетелей, заслушанных в Высшем земельном суде Гамбурга, передает корреспондент РИА Новости. Суд во вторник провел восьмое по счету заседание по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов. В ходе слушаний выступили трое очевидцев, пересекавшихся с экипажем "Андромеды" в сентябре 2022 года. Начальник порта "Вик" на немецком острове Рюген, куда яхта заходила дважды, отметил, что ее экипаж отличался от привычных для него яхтсменов. "Это была не группа отпускников, а слаженный коллектив", - заметил свидетель. Второй свидетель, яхтсмен-любитель из Берлина, видевший "Андромеду" в гаванях Швеции и Дании, обратил внимание на нехарактерную для обычных яхтсменов-отпусников скрытность и замкнутость экипажа. По его словам, диверсанты во время стоянки избегали любых контактов с соседями и при появлении посторонних переходили на негромкий разговор. Кроме того, свидетель отметил, что среди экипажа выделялся один мужчина, который вел себя как "шеф" и, по его словам, явно пользовался авторитетом на борту. Выступивший на заседании в качестве третьего свидетеля по делу владелец прогулочной яхты, путешествовавший по Балтике вместе с берлинским яхтсменом, также отметил, что диверсанты ни с кем в гавани не общались. Попутно он признался, что из-за очень коротких стрижек мужчины на борту напомнили ему военных. Кроме того, свидетель пожаловался на несоблюдение экипажем "Андромеды" морского этикета. Он, в частности, рассказал, что мужчины на борту не помогли ему при швартовке, хотя в яхтенной среде это считается негласным правилом взаимовыручки. "Я как следует выпустил на них (диверсантов - ред.) пар", - рассказал свидетель, добавив, что экипаж яхты никак не отреагировал на его возмущение. Суд по уголовному делу в отношении бывшего украинского военного Кузнецова начался в Гамбурге 14 октября. Всего в рамках процесса запланировано более 40 заседаний вплоть до середины июня 2027 года. Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Кроме того, ему инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Максимальный срок наказания, который грозит Кузнецову по немецкому уголовному законодательству, составляет до 15 лет лишения свободы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

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газ, германия, украина, швеция, дмитрий песков, северный поток - 2