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Apple заявила, что сбой в работе ряда сервисов не был вызван кибератакой
Apple заявила, что сбой в работе ряда сервисов не был вызван кибератакой - 17.11.2026, ПРАЙМ
Apple заявила, что сбой в работе ряда сервисов не был вызван кибератакой
Сбой в работе ряда сервисов Apple не был вызван кибератакой, он произошел из-за неудачного обновления внутренних систем, заявила компания. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T23:02+0300
2026-11-17T23:02+0300
2026-11-17T23:02+0300
технологии
сша
apple
downdetector
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НЬЮ-ЙОРК, 17 ноя – ПРАЙМ. Сбой в работе ряда сервисов Apple не был вызван кибератакой, он произошел из-за неудачного обновления внутренних систем, заявила компания.
Ранее во вторник пользователи в США сообщили о сбоях в работе сервисов Apple. По данным портала Downdetector, сбоили, в частности, Apple Pay, iCloud и Apple Support.
"Многие из наших систем вновь работают после того, как внутреннее обновление вызвало ряд сбоев сегодня утром. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить работу оставшихся систем", - указала компания, заявление цитирует агентство Блумберг.
"Проблемы не были вызваны кибератакой, заявила Apple", - добавило агентство.
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технологии, сша, apple, downdetector
Технологии, США, Apple, Downdetector
НЬЮ-ЙОРК, 17 ноя – ПРАЙМ. Сбой в работе ряда сервисов Apple не был вызван кибератакой, он произошел из-за неудачного обновления внутренних систем, заявила компания.
Ранее во вторник пользователи в США сообщили о сбоях в работе сервисов Apple. По данным портала Downdetector, сбоили, в частности, Apple Pay, iCloud и Apple Support.
"Многие из наших систем вновь работают после того, как внутреннее обновление вызвало ряд сбоев сегодня утром. Мы работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить работу оставшихся систем", - указала компания, заявление цитирует агентство Блумберг.
"Проблемы не были вызваны кибератакой, заявила Apple", - добавило агентство.