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Beget завершает работы по восстановлению виртуального хостинга

Beget завершает работы по восстановлению виртуального хостинга - 17.11.2026, ПРАЙМ

Beget завершает работы по восстановлению виртуального хостинга

Интернет-провайдер Beget завершает работы по восстановлению виртуального хостинга, говорится в сообщении компании. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:45+0300

2026-11-17T13:45+0300

2026-11-17T13:45+0300

технологии

бизнес

санкт-петербург

ozon

wildberries

сбербанк

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Интернет-провайдер Beget завершает работы по восстановлению виртуального хостинга, говорится в сообщении компании. "Завершаются работы по восстановлению виртуального хостинга. Восстанавливаем облачную инфраструктуру - в облаке снова доступно создание VPS в Санкт-Петербурге, настройка сети и S3-хранилище. В панели управления хостингом заработали разделы "Управление услугами" и "Сервисы", - говорится в сообщении. Beget 15 ноября сообщил о масштабной DDoS-атаке, в связи с высокой интенсивностью у пользователей могли возникать проблемы с доступом к Ozon, Wildberries, Сбербанку и другим сервисам. В начале ноября компания сообщала, что столкнулась с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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технологии, бизнес, санкт-петербург, ozon, wildberries, сбербанк