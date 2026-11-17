https://1prime.ru/20261117/beget-875284095.html
Beget завершает работы по восстановлению виртуального хостинга
Beget завершает работы по восстановлению виртуального хостинга - 17.11.2026, ПРАЙМ
Beget завершает работы по восстановлению виртуального хостинга
Интернет-провайдер Beget завершает работы по восстановлению виртуального хостинга, говорится в сообщении компании. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:45+0300
2026-11-17T13:45+0300
2026-11-17T13:45+0300
технологии
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Интернет-провайдер Beget завершает работы по восстановлению виртуального хостинга, говорится в сообщении компании.
"Завершаются работы по восстановлению виртуального хостинга. Восстанавливаем облачную инфраструктуру - в облаке снова доступно создание VPS в Санкт-Петербурге, настройка сети и S3-хранилище. В панели управления хостингом заработали разделы "Управление услугами" и "Сервисы", - говорится в сообщении.
Beget 15 ноября сообщил о масштабной DDoS-атаке, в связи с высокой интенсивностью у пользователей могли возникать проблемы с доступом к Ozon, Wildberries, Сбербанку и другим сервисам.
В начале ноября компания сообщала, что столкнулась с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов.
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технологии, бизнес, санкт-петербург, ozon, wildberries, сбербанк
Технологии, Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Ozon, Wildberries, Сбербанк
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Интернет-провайдер Beget завершает работы по восстановлению виртуального хостинга, говорится в сообщении компании.
"Завершаются работы по восстановлению виртуального хостинга. Восстанавливаем облачную инфраструктуру - в облаке снова доступно создание VPS в Санкт-Петербурге, настройка сети и S3-хранилище. В панели управления хостингом заработали разделы "Управление услугами" и "Сервисы", - говорится в сообщении.
Beget 15 ноября сообщил о масштабной DDoS-атаке, в связи с высокой интенсивностью у пользователей могли возникать проблемы с доступом к Ozon, Wildberries, Сбербанку и другим сервисам.
В начале ноября компания сообщала, что столкнулась с массированной кибератакой, в результате которой была нарушена работа ряда сервисов.