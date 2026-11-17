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Британия закупает сотни беспилотников и средства РЭБ на 33 миллиона долларов

Британия закупает сотни беспилотников и средства РЭБ на 33 миллиона долларов - 17.11.2026, ПРАЙМ

Британия закупает сотни беспилотников и средства РЭБ на 33 миллиона долларов

Великобритания закупает сотни беспилотников и средства радиоэлектронной борьбы на 33 миллиона долларов для британских войск, размещенных в Эстонии, сообщило... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T15:07+0300

2026-11-17T15:07+0300

2026-11-17T15:07+0300

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ЛОНДОН, 17 ноя - ПРАЙМ. Великобритания закупает сотни беспилотников и средства радиоэлектронной борьбы на 33 миллиона долларов для британских войск, размещенных в Эстонии, сообщило британское министерство обороны. "Армия закупает еще сотни беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы на сумму 25 миллионов фунтов стерлингов (около 33 миллионов долларов - ред.) для укрепления обороны Великобритании на восточном фланге НАТО", - говорится в пресс-релизе британского МО. Как сообщает ведомство, закупка производится для усиления британских сил, базирующихся на восточном фланге НАТО в Эстонии. Среди беспилотников будут как ударные, так и разведывательные. При этом число дронов-разведчиков, имеющихся в распоряжении войск, удвоится, отмечается в публикации. Кроме того, британские ВС закупят средства РЭБ, устанавливаемые на транспортных средствах и носимые на теле военнослужащими, а также многоспектральный камуфляж и автомобили. Ожидается, что ВС будут оснащены закупленными вооружениями к апрелю 2027 года, сообщает министерство.

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технологии, общество , мировая экономика, великобритания, эстония, нато