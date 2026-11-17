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В Бурятии ограничили движение большегрузов и автобусов на федеральной трассе
В Бурятии ограничили движение большегрузов и автобусов на федеральной трассе - 17.11.2026, ПРАЙМ
В Бурятии ограничили движение большегрузов и автобусов на федеральной трассе
Движение большегрузов и автобусов ограничили на участке федеральной трассы Р-258 "Байкал" в Бурятии из-за снегопада, сообщил региональный главк МЧС. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T17:51+0300
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УЛАН-УДЭ, 17 ноя - ПРАЙМ. Движение большегрузов и автобусов ограничили на участке федеральной трассы Р-258 "Байкал" в Бурятии из-за снегопада, сообщил региональный главк МЧС."Введено ограничение движения для большегрузов и автобусов в превентивных целях (в связи с выпадением снега) на ФАД Р-258 "Байкал" с 356 по 462 километр - от села Береговая Кабанского района до села Вознесеновка Тарбагатайского района, 17 ноября", - говорится в сообщении.В ведомстве призвали водителей воздержаться от поездок в данном направлении.Ранее бурятский гидрометеоцентр сообщал, что с 17 по 19 ноября по республике ожидается снегопад, гололед, усиление ветра до 20 метров в секунду.Спустя час, в 22.36 (16.36 мск), региональный главк МЧС сообщил, что ограничение снято.
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УЛАН-УДЭ, 17 ноя - ПРАЙМ. Движение большегрузов и автобусов ограничили на участке федеральной трассы Р-258 "Байкал" в Бурятии из-за снегопада, сообщил региональный главк МЧС.
"Введено ограничение движения для большегрузов и автобусов в превентивных целях (в связи с выпадением снега) на ФАД Р-258 "Байкал" с 356 по 462 километр - от села Береговая Кабанского района до села Вознесеновка Тарбагатайского района, 17 ноября", - говорится в сообщении.
В ведомстве призвали водителей воздержаться от поездок в данном направлении.
Ранее бурятский гидрометеоцентр сообщал, что с 17 по 19 ноября по республике ожидается снегопад, гололед, усиление ветра до 20 метров в секунду.
Спустя час, в 22.36 (16.36 мск), региональный главк МЧС сообщил, что ограничение снято.