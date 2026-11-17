https://1prime.ru/20261117/cherepovets-875266145.html

В аэропорту Череповца ввели временные ограничения

В аэропорту Череповца ввели временные ограничения - 17.11.2026, ПРАЙМ

В аэропорту Череповца ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Череповца, сообщила Росавиация. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T00:30+0300

2026-11-17T00:30+0300

2026-11-17T00:30+0300

бизнес

череповец

росавиация

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Череповца, сообщила Росавиация. "Аэропорт Череповца. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

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бизнес, череповец, росавиация