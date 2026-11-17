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В аэропорту Череповца сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
В аэропорту Череповца сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов - 17.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Череповца сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Череповца, сообщила Росавиация. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T06:28+0300
2026-11-17T06:28+0300
2026-11-17T06:28+0300
бизнес
череповец
росавиация
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Череповца, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Череповец. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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бизнес, череповец, росавиация
Бизнес, Череповец, Росавиация