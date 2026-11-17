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Число IT-компаний с учредителями из дружественных стран выросло в 3,5-6 раз

Число IT-компаний с учредителями из дружественных стран выросло в 3,5-6 раз - 17.11.2026, ПРАЙМ

Число IT-компаний с учредителями из дружественных стран выросло в 3,5-6 раз

Количество IT-компаний в России с учредителями из дружественных стран с 2021 года выросло в 3,5-6 раз. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T00:24+0300

2026-11-17T00:24+0300

2026-11-17T00:24+0300

технологии

бизнес

белоруссия

китай

казахстан

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Количество IT-компаний в России с учредителями из дружественных стран с 2021 года выросло в 3,5-6 раз. "Количество IT-компаний в России с учредителями из дружественных стран с 2021 года выросло в 3,5-6 раз", - пишет газета "Известия" со ссылкой на расчеты сервиса проверки контрагентов Rusprofile. Как уточнила газета, число отечественных IT-компаний с учредителями из Белоруссии выросло почти в 3,7 раза, из Китая - почти в шесть раз, из Казахстана - в 3,5 раза. В то же время количество фирм с учредителями из Кипра сократилось на 85,7%, до 74, с американским участием - на 74,8%, до 62, с немецким - на 59,1%, до 47. В первую десятку стран, чьи граждане и организации участвуют в российском IT-бизнесе в качестве учредителей, также вошли Киргизия (87 компаний), Узбекистан (47) и Армения (43).

белоруссия

китай

казахстан

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технологии, бизнес, белоруссия, китай, казахстан