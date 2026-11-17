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Немецкий DAX показал сильнейшее дневное падение за восемь месяцев

Немецкий DAX показал сильнейшее дневное падение за восемь месяцев - 17.11.2026, ПРАЙМ

Немецкий DAX показал сильнейшее дневное падение за восемь месяцев

Немецкий фондовый индекс DAX по итогам вторника показал сильнейшее дневное падение за 8 месяцев, другие основные европейские индексы упали в среднем на 1,7%,... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T22:02+0300

2026-11-17T22:02+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Немецкий фондовый индекс DAX по итогам вторника показал сильнейшее дневное падение за 8 месяцев, другие основные европейские индексы упали в среднем на 1,7%, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня немецкий DAX упал на 2,08%, до 26 045,37 пункта. Индекс продемонстрировал самое сильное дневное падение за 8 месяцев. Днем показатель с максимума в 26 440,61 пункта падал до минимума 26 024,21 пункта. Британский индекс FTSE 100 при этом снизился на 1,76% относительно предыдущего закрытия - до 10 689,87 пункта, а французский CAC 40 - на 1,62%, до 8 216,78 пункта. Аналитики обратили внимание на динамику в европейском техсекторе и на корпоративные новости. Так, акции технологических ASML, Siemens Energy и Legrand снизились на 5,34%, 3,09% и 1,37% соответственно. Немецкий телеканал ZDF во вторник со ссылкой на документы Deutsche Bank сообщил, что в результате масштабной утечки данных банка были выявлены подозрительные транзакции почти на 600 миллионов долларов, связанные со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Акции банка по итогам дня подешевели на 6%.

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рынок, индексы, dax, asml, siemens energy