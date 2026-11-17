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Дефицит финансирования на Украине составит 32–34 миллиарда долларов, заявил МВФ
Дефицит финансирования на Украине составит 32–34 миллиарда долларов, заявил МВФ - 17.11.2026, ПРАЙМ
Дефицит финансирования на Украине составит 32–34 миллиарда долларов, заявил МВФ
Дефицит финансирования на Украине составит 32–34 миллиарда долларов в 2027 году и 17 миллиардов долларов в 2028 году, заявил Международный валютный фонд (МВФ). | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T01:45+0300
2026-11-17T01:45+0300
2026-11-17T01:45+0300
финансы
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ВАШИНГТОН, 17 ноя – ПРАЙМ. Дефицит финансирования на Украине составит 32–34 миллиарда долларов в 2027 году и 17 миллиардов долларов в 2028 году, заявил Международный валютный фонд (МВФ).
"По оценкам экспертов МВФ, остающийся дефицит финансирования (на Украине – ред.) составит 32–34 миллиарда долларов США в 2027 году и 17 миллиардов долларов США в 2028 году", - говорится в заявлении.
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Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, США, МВФ