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Дефицит финансирования на Украине составит 32–34 миллиарда долларов, заявил МВФ

Дефицит финансирования на Украине составит 32–34 миллиарда долларов, заявил МВФ - 17.11.2026, ПРАЙМ

Дефицит финансирования на Украине составит 32–34 миллиарда долларов, заявил МВФ

Дефицит финансирования на Украине составит 32–34 миллиарда долларов в 2027 году и 17 миллиардов долларов в 2028 году, заявил Международный валютный фонд (МВФ). | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T01:45+0300

2026-11-17T01:45+0300

2026-11-17T01:45+0300

финансы

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ВАШИНГТОН, 17 ноя – ПРАЙМ. Дефицит финансирования на Украине составит 32–34 миллиарда долларов в 2027 году и 17 миллиардов долларов в 2028 году, заявил Международный валютный фонд (МВФ). "По оценкам экспертов МВФ, остающийся дефицит финансирования (на Украине – ред.) составит 32–34 миллиарда долларов США в 2027 году и 17 миллиардов долларов США в 2028 году", - говорится в заявлении.

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финансы, мировая экономика, украина, сша, мвф