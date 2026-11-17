https://1prime.ru/20261117/dekret-875250376.html

Декрет без финансового стресса: считаем бюджет, пособия и варианты подработки

Декрет без финансового стресса: считаем бюджет, пособия и варианты подработки - 17.11.2026, ПРАЙМ

Декрет без финансового стресса: считаем бюджет, пособия и варианты подработки

Принято считать, что уход в декретный отпуск автоматически означает потерю дохода на 60%. На деле размер выплат зависит не от факта пополнения семейства, а от... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T06:06+0300

2026-11-17T06:06+0300

2026-11-17T06:06+0300

мнения аналитиков

общество

декретные выплаты

декретный отпуск

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МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Принято считать, что уход в декретный отпуск автоматически означает потерю дохода на 60%. На деле размер выплат зависит не от факта пополнения семейства, а от формы занятости женщины до появления малыша. У наемной сотрудницы с зарплатой 100 тысяч рублей пособие по уходу составит 40 тысяч. У женщины с зарплатой 300 тысяч потери будут даже больше в относительном выражении — из-за верхнего лимита выплат.Сколько платит государствоПособие по беременности и родам в 2026 году — это 100% среднего заработка за два предшествующих года. Минимум для обычных родов — 124 702,20 рубля. База отсчета привязана к МРОТ, который с 1 января 2026 года равен 27 093 рублям (с 1 января 2027 года - 28 935 рублей).После рождения ребенка отпуск по уходу оплачивается так: 40% от среднего заработка, но не выше 83 021,18 рублей в месяц. При зарплате 100 тысяч рублей пособие составит 40 тысяч, потеря дохода дойдет до 60%. При зарплате 300 тысяч выплата упрется в потолок, и разрыв составит 217 тысяч рублей.Есть способ смягчить разницу: с 2024 года мама вправе выйти на работу досрочно — на неполный день или удаленно, — и пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сохраняется полностью. Если пособие 40 тысяч рублей сохраняется при выходе на полный день с зарплатой 100 тысяч, совокупный доход до 1,5 лет ребенка составит 140 тысяч рублей в месяц.Кроме основного пособия, работающей маме положено единовременное пособие при рождении ребенка — 28 450,45 рубля. Оно не зависит от дохода семьи и назначается автоматически, если родитель работает официально. После 1,5 лет федеральное пособие заканчивается, но семьи с невысоким доходом сохраняют право на единое пособие на ребенка до 17 лет — 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума.ИП и самозанятые: выплаты не начисляются автоматическиДля ИП обычные страховые взносы не дают права на декретные выплаты. Чтобы получить пособие, предпринимательница должна заранее добровольно вступить в систему обязательного социального страхования и уплатить взнос — 9 428,36 рублей в год. Право на выплаты появляется только со следующего года после полной уплаты. То есть вступить и заплатить нужно до 31 декабря года, предшествующего декрету. При выполнении условия ИП получает те же суммы, что и наемные сотрудницы, но расчет идет не от фактической прибыли бизнеса, а от МРОТ.У самозанятых ситуация строже: добровольное страхование в 2026 году покрывает только больничные и не дает права ни на пособие по беременности и родам, ни на пособие по уходу. Поэтому для бизнеса и фриланса главный риск — не в размере господдержки, а в потере рабочих часов и выручки. Если фрилансер зарабатывала 120 тысяч рублей в месяц, а после родов способна работать только на четверть от прежнего объема, доход упадет до 30 тысяч, просадка составит 90 тысяч рублей в месяц.Для бизнеса на паузе есть три сценария: полное закрытие, временная приостановка или делегирование задач помощнику, подрядчику либо ИИ-инструментам. Если бизнес приносит 150 тысяч рублей в месяц, а делегирование стоит 45 тысяч, у предпринимательницы останется 105 тысяч. Самая дорогая ошибка ИП — перепутать паузу с закрытием. Если просто перестать работать, статус предпринимателя сохраняется, а с ним и фиксированные страховые взносы — 57 390 рублей в год в 2026 году. На период ухода за ребенком до 1,5 лет можно получить освобождение от этих взносов, если подать заявление в налоговую.Одинокие мамы: дополнительные выплаты, а не повышенное пособиеОтдельного увеличенного декретного пособия для одинокой мамы закон не предусматривает. Но есть выплаты, которые стоит проверить отдельно: единое пособие на ребенка до 17 лет при соответствии критериям нуждаемости и единовременное пособие при рождении — 28 450,45 рублей.Часто упускаемая льгота — двойной стандартный налоговый вычет по НДФЛ, если женщина юридически является единственным родителем. На первого ребенка обычный вычет — 1 400 рублей, для единственного родителя он удваивается до 2 800 рублей. При ставке НДФЛ 13% экономия составит 364 рубля в месяц. Вычет действует до месяца, в котором доход с начала года превысит 450 тысяч рублей. Важный нюанс: бытовое понятие "нет мужа" не всегда означает юридический статус единственного родителя — при разводе у ребенка формально остается второй родитель.Три шага для будущей мамыПрежде всего необходимо посчитать доход в декрете. Заранее оценить гарантированный доход на год-полтора и оформить все доступные выплаты.Второй шаг — снизить финансовую нагрузку. Если гарантированный доход после рождения ребенка составит 60 тысяч рублей, а обязательные расходы — 75 тысяч, дефицит в 15 тысяч в месяц, или 180 тысяч за год, нужно закрыть заранее: сокращением необязательных трат, реструктуризацией кредитов или созданием резерва.Третий шаг — продумать способ вернуться к заработку. Наемным сотрудницам можно договориться с работодателем о неполном дне или удаленке до выхода в декрет, тогда пособие сохранится в полном объеме. Предпринимательницам имеет смысл делегировать рутинные задачи, а не сворачивать бизнес полностью. Женщинам без работы стоит рассмотреть самозанятость или бесплатное переобучение по государственным программам.Небольшие суммы, отложенные регулярно, и детская одежда, полученная от знакомых вместо покупки новой, — обычные практики даже для семей с достаточным доходом. Рождение ребенка не должно стать источником финансового стресса, если считать бюджет заранее, а не по факту снижения дохода.Автор: Ольга Гогаладзе, экономист, основатель школы финансовой грамотности Pro.Finansy

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Ольга Гогаладзе https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/06/0a/858380731_0:512:2048:2560_100x100_80_0_0_2a024d4708094937544c9f4f49b003fd.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Ольга Гогаладзе https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/06/0a/858380731_0:512:2048:2560_100x100_80_0_0_2a024d4708094937544c9f4f49b003fd.jpg

мнения аналитиков, общество , декретные выплаты, декретный отпуск