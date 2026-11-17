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Динамика цен на продукты в России остается ниже инфляции, заявили в Минсельхозе
Динамика цен на продукты в России остается ниже инфляции, заявили в Минсельхозе - 17.11.2026, ПРАЙМ
Динамика цен на продукты в России остается ниже инфляции, заявили в Минсельхозе
Динамика цен на продовольствие в России остается ниже уровня общей инфляции, Минсельхоз применяет широкий спектр мер для недопущения существенных колебаний,... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T14:49+0300
2026-11-17T14:49+0300
2026-11-17T14:52+0300
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Динамика цен на продовольствие в России остается ниже уровня общей инфляции, Минсельхоз применяет широкий спектр мер для недопущения существенных колебаний, сообщило министерство. Глава ведомства Оксана Лут провела совещание, в котором приняли участие глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов и представители Минпромторга России. "Темпы роста цен на продукты питания в целом остаются ниже общего уровня инфляции. Вместе с тем отдельные категории продукции требуют повышенного внимания", - говорится в сообщении. На совещании обсудили основные факторы изменения цен на рынке. Среди них – рост себестоимости производства, удорожание логистики, ситуация на внешних рынках и другие аспекты. "Для недопущения существенных колебаний Минсельхоз реализует широкий спектр мер регулирования, а также продолжает мониторинг запасов и закупочных цен на продукцию", - отмечает ведомство. Для сохранения стабильной ситуации на рынке необходимо расширять практику прямых долгосрочных договоров между производителями и торговыми сетями, а также выстраивать их взаимодействие для нивелирования рисков ценовой волатильности, добавили в министерстве.
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россия, оксана лут, максим шаскольский, минсельхоз, минпромторг
РОССИЯ, Оксана Лут, Максим Шаскольский, Минсельхоз, Минпромторг
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Динамика цен на продовольствие в России остается ниже уровня общей инфляции, Минсельхоз применяет широкий спектр мер для недопущения существенных колебаний, сообщило министерство.
Глава ведомства Оксана Лут провела совещание, в котором приняли участие глава Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, глава Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли Станислав Богданов и представители Минпромторга России.
"Темпы роста цен на продукты питания в целом остаются ниже общего уровня инфляции. Вместе с тем отдельные категории продукции требуют повышенного внимания", - говорится в сообщении.
На совещании обсудили основные факторы изменения цен на рынке. Среди них – рост себестоимости производства, удорожание логистики, ситуация на внешних рынках и другие аспекты.
"Для недопущения существенных колебаний Минсельхоз реализует широкий спектр мер регулирования, а также продолжает мониторинг запасов и закупочных цен на продукцию", - отмечает ведомство.
Для сохранения стабильной ситуации на рынке необходимо расширять практику прямых долгосрочных договоров между производителями и торговыми сетями, а также выстраивать их взаимодействие для нивелирования рисков ценовой волатильности, добавили в министерстве.