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Предполагаемые диверсанты заправили яхту "Андромеда" топливом на крупную сумму

Предполагаемые диверсанты заправили яхту "Андромеда" топливом на крупную сумму - 17.11.2026, ПРАЙМ

Предполагаемые диверсанты заправили яхту "Андромеда" топливом на крупную сумму

Предполагаемые диверсанты заправили дизельным топливом на крупную сумму яхту "Андромеда", которая использовалась для подрыва газопроводов "Северный поток",... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T22:11+0300

2026-11-17T22:11+0300

2026-11-17T22:11+0300

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балтийское море

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северный поток - 2

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ГАМБУРГ, 17 ноя - ПРАЙМ. Предполагаемые диверсанты заправили дизельным топливом на крупную сумму яхту "Андромеда", которая использовалась для подрыва газопроводов "Северный поток", сообщил в Высшем земельном суде Гамбурга выступивший в качестве свидетеля начальник порта Вик на немецком острове Рюген, передает корреспондент РИА Новости. Суд во вторник провел восьмое по счету заседание по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва газопроводов. Свидетель сообщил на нем, что "Андромеда" дважды заходила в порт Вик в сентябре 2022 года и пополняла там свои запасы горючего. По его словам, экипаж во время стоянки заправил яхту дизельным топливом примерно на тысячу евро, внеся всю сумму наличными. Свидетель указал, что "это много" и уже само по себе "выглядело необычно", поскольку заходящие в гавань прогулочные яхты, по его словам, обычно ограничиваются 20-80 литрами. При этом, согласно представленным в суде материалам, дизельное топливо на тот момент стоило на заправке в порту 2,5 евро за литр. Согласно озвученным на слушаниях показаниям других свидетелей, в сентябре 2022 года "Андромеда" совершила, предположительно, дальний переход по Балтийскому морю от немецкого побережья до шведского порта Сандхамн в Стокгольмских шхерах, а затем вернулась на юг в район датского острова Борнхольм, вблизи которого позднее и произошли взрывы на газопроводах. Суд по уголовному делу в отношении гражданина Украины Сергея Кузнецова, обвиняемого в координации подрыва "Северных потоков", начался в Гамбурге 14 октября. Всего в рамках процесса запланировано более 40 заседаний вплоть до середины июня 2027 года. Бывшего украинского военного Сергея Кузнецова задержали в августе 2025 года в Италии, откуда экстрадировали в Германию. По версии немецкого следствия, по поручению государственных структур Украины он вместе с другими военнослужащими разработал план по уничтожению "Северных потоков". Прокуратура ФРГ предъявила Кузнецову обвинения в соучастии в военном преступлении в виде атаки на гражданские объекты. Кроме того, ему инкриминируют организацию взрыва, уничтожение сооружений и нарушение работы общественных предприятий. Максимальный срок наказания, который грозит Кузнецову по немецкому уголовному законодательству, составляет до 15 лет лишения свободы. Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.

украина

германия

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газ, украина, германия, балтийское море, дмитрий песков, северный поток - 2