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Длина полок нового плацкартного вагона будет больше на 10-14 сантиметров

Длина полок нового плацкартного вагона будет больше на 10-14 сантиметров - 17.11.2026, ПРАЙМ

Длина полок нового плацкартного вагона будет больше на 10-14 сантиметров

Длина полок нового плацкартного вагона, который достраивают в России, будет больше на 10-14 сантиметров по сравнению со стандартным вариантом и составит около... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T02:28+0300

2026-11-17T02:28+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Длина полок нового плацкартного вагона, который достраивают в России, будет больше на 10-14 сантиметров по сравнению со стандартным вариантом и составит около 190 сантиметров, сообщил в интервью РИА Новости замгендиректора РЖД Иван Колесников. Речь идет о вагонах габарита Т, которые шире и длиннее стандартных. Завершение в 2026 году строительства плацкартного вагона с более длинными полками Колесников анонсировал в интервью РИА Новости летом 2025 года. "В этом году мы ожидаем завершение сборки на Тверском вагоностроительном заводе первого плацкартного вагона… Все полки в новом плацкартном вагоне станут просторнее: поперечные увеличатся в длину на 14 сантиметров - до 189,1 сантиметров и на 3 сантиметра в ширину - до 62,7 сантиметров, а боковые – на 10 и 4 сантиметров, соответственно, то есть до 187,5 сантиметров и 58,5 сантиметров", - сообщил Колесников. Он добавил, что при выполнении всех регламентов РЖД в апреле-мае 2027 года ожидают получения сертификата соответствия на этот вагон. По его словам, вагоны габарита Т рассчитаны на всю Россию, и поезд с такими вагонами может курсировать на любом направлении. "Главное, что мы будем формировать из них поезд целиком: купе, СВ, плацкарт, вагон-ресторан. То есть пассажир получит единую вариативность из современного подвижного состава", - пояснил замглавы РЖД. Компания ожидает, что в 2027-2028 году будет завершена разработка и начато производство вагонов СВ и вагона-ресторана в габарите Т.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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