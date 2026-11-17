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Более пяти миллиардов рублей дополнительно привлекли на ремонт дорог в ДНР

Более пяти миллиардов рублей дополнительно привлекли на ремонт дорог в ДНР - 17.11.2026, ПРАЙМ

Более пяти миллиардов рублей дополнительно привлекли на ремонт дорог в ДНР

Более 5 миллиардов рублей было дополнительно привлечено в ДНР в текущем году для ремонта и строительства муниципальных дорог на территории республики, сообщил... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:35+0300

2026-11-17T13:35+0300

2026-11-17T13:44+0300

россия

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 17 ноя – ПРАЙМ. Более 5 миллиардов рублей было дополнительно привлечено в ДНР в текущем году для ремонта и строительства муниципальных дорог на территории республики, сообщил глава региона Денис Пушилин. "Благодаря настроенной работе минтранса и генеральных подрядчиков дополнительно к концу года смогли привлечь еще более 5 миллиардов рублей на строительство и ремонт дорог у нас в муниципалитетах", - сказал Пушилин в ходе прямой линии по итогам года. Глава региона добавил, что состояние дорог напрямую отражается на жизни граждан республики, обеспечивая реализацию их личных целей, а также является основой развития экономики в ДНР. Ранее законом о бюджете ДНР на ремонт муниципальных (местных) дорог, улично-дорожной сети и капитальный ремонт искусственных сооружений в республике на 2025-2026 года было предусмотрено 4,9 миллиарда рублей.

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россия, денис пушилин