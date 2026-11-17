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Чистый доход сельхозсектора Швейцарии снизился на 17%

Чистый доход сельхозсектора Швейцарии снизился на 17% - 17.11.2026, ПРАЙМ

Чистый доход сельхозсектора Швейцарии снизился на 17%

Чистый доход сельскохозяйственного сектора Швейцарии снизился в этом году на 17% и был меньше на 4,5% среднего за пять лет из-за засухи, а издержки увеличились... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T14:03+0300

2026-11-17T14:03+0300

2026-11-17T14:03+0300

мировая экономика

швейцария

ближний восток

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ЖЕНЕВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Чистый доход сельскохозяйственного сектора Швейцарии снизился в этом году на 17% и был меньше на 4,5% среднего за пять лет из-за засухи, а издержки увеличились из-за роста стоимости топлива, сообщил во вторник кабмин конфедерации. Согласно данным, подготовленным Федеральным статистическим управлением, "историческая" жара и засуха вместе с рядом других факторов нанесли серьезный ущерб сельскому хозяйству Швейцарии. А ситуация на Ближнем Востоке и рост цен на ископаемое топливо повысили расходы фермеров. "Так, общая стоимость сельскохозяйственной продукции снизилась на 5,1%, валовая добавленная стоимость – на 11,7%, а чистый доход сельскохозяйственного сектора – на 17%. При снижении на 17% в 2026 году по сравнению с 2025 годом этот доход оказывается на 4,5% ниже среднего показателя за последние пять лет", - говорится в пресс-релизе. Снижение урожайности привело к тому, что стоимость растениеводческой продукции уменьшилась на 9%, до 4 миллиардов франков, особенно пострадали кормовые культуры, сахарная свекла и картофель. "Год отмечен рекордно низким урожаем отдельных культур. По предварительным оценкам, урожай сахарной свеклы будет самым низким за последние 30 лет (минус 33% по стоимости продукции), как и урожай картофеля (минус 24,8%)", - говорится в пресс-релизе. Стоимость вина и винограда снизилась на 8,8%, фруктов — на 8,3%. Кроме того, несмотря на высокое качество винограда, его урожайность оказалась ниже прошлогодней, указали в кабмине. Стоимость продукции животноводства оценивается в 6,2 миллиарда франков, что на 3,9% меньше прошлого года. При этом особенно ухудшилась ситуация на рынке свинины: производство (рост 5,3%) превысило спрос, что привело к резкому падению цен (на 34,3%). В результате стоимость продукции свиноводства оценивается на 30,8% меньше в годовом выражении. Нерадостны и прогнозы - растут расходы на топливо и горючее (на 15,6%), удобрения (на 7,9%) и воду (на31,4%), а последствия нехватки кормов проявятся в полной мере именно в следующем году, следует из доклада.

швейцария

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мировая экономика, швейцария, ближний восток