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Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами

Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами - 17.11.2026, ПРАЙМ

Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами

Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T01:55+0300

2026-11-17T01:55+0300

2026-11-17T01:55+0300

бизнес

аэропорт домодедово

росавиация

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. "Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, аэропорт домодедово, росавиация