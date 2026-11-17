https://1prime.ru/20261117/domodedovo-875266755.html
Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами
Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами - 17.11.2026, ПРАЙМ
Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с органами
Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T01:55+0300
2026-11-17T01:55+0300
2026-11-17T01:55+0300
бизнес
аэропорт домодедово
росавиация
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
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бизнес, аэропорт домодедово, росавиация
Бизнес, аэропорт Домодедово, Росавиация
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация.
"Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что меры приняты для обеспечения безопасности полетов.