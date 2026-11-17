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Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в ноябре вырос сильнее прогноза

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в ноябре вырос сильнее прогноза - 17.11.2026, ПРАЙМ

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в ноябре вырос сильнее прогноза

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в ноябре вырос до 35,6 пункта с 28,1 пункта в октябре, следует из доклада Центра исследований экономики Европы... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:23+0300

2026-11-17T13:23+0300

2026-11-17T13:30+0300

мировая экономика

финансы

германия

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в ноябре вырос до 35,6 пункта с 28,1 пункта в октябре, следует из доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW).Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, ожидали роста показателя лишь до 29 пунктов.При этом индекс текущих экономических условий в Германии поднялся до минус 33,2 пункта с минус 35,9 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали показатель на уровне минус 35 пунктов.Индекс экономических ожиданий в еврозоне, по данным организации, вырос до 26,5 пункта с 18,5 пункта месяцем ранее. Индекс оценки экономической ситуации стран европейского валютного блока незначительно поднялся - до минус 14,7 пункта с минус 14,8 пункта."Ожидания улучшаются в ноябре. Немецкая экономика продолжает восстанавливаться, хотя и медленными темпами. Рост заказов в обрабатывающей промышленности и падение цен на нефть, вероятно, будут способствовать подъему. До сих пор основой восстановления были государственные расходы", - приводится в релизе комментарий президента ZEW Ахима Вамбаха (Achim Wambach).

германия

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мировая экономика, финансы, германия