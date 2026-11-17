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Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто

Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто - 17.11.2026, ПРАЙМ

Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто

Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто, поезда из Керчи во вторник отправятся по расписанию, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс". | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:38+0300

2026-11-17T13:38+0300

2026-11-17T13:42+0300

бизнес

россия

керчь

гранд сервис экспресс

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто, поезда из Керчи во вторник отправятся по расписанию, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс".Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет."Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто... Поезда из Керчи на материк сегодня, 17 ноября, планируется отправить по расписанию", - говорится в сообщении.Как сообщал перевозчик во вторник утром, в пути следования задерживались четыре состава в направлении Керчи."Поезд "Таврия" № 92/91 Москва – Керчь отправлен со станции Тамань в 13.04. Поезда № 007/008 Санкт-Петербург – Керчь, № 27/28 Москва – Керчь, № 315/316 Адлер – Керчь будут отправлены до станции Керчь-Южная в ближайшее время", - отметили в ГСЭ.Там также уточнили, что автобусы от станций Севастополь, Симферополь, Владиславовка и Семь Колодезей до Керчи во вторник планируются по расписанию.

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бизнес, россия, керчь, гранд сервис экспресс