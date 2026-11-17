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На Крымском мосту открыли железнодорожное движение по одному пути
На Крымском мосту открыли железнодорожное движение по одному пути - 17.11.2026, ПРАЙМ
На Крымском мосту открыли железнодорожное движение по одному пути
Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути, на втором участке продолжаются восстановительные работы, сообщает Минтранс России. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T14:46+0300
2026-11-17T14:46+0300
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути, на втором участке продолжаются восстановительные работы, сообщает Минтранс России.Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет."Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути. На втором участке продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении министерства."Ведется работа по организации дополнительных поездов дальнего следования, а также пригородного сообщения. Пассажиры задержанных рейсов получают питание и все необходимые услуги. Информирование осуществляется в постоянном режиме", - добавили в Минтрансе.Как ранее во вторник сообщал перевозчик "Гранд Сервис Экспресс", железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто, а поезда из Керчи во вторник отправятся по расписанию.
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бизнес, россия, керчь, гранд сервис экспресс
Бизнес, РОССИЯ, КЕРЧЬ, Гранд сервис экспресс
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути, на втором участке продолжаются восстановительные работы, сообщает Минтранс России.
Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.
"Железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути. На втором участке продолжаются восстановительные работы", - говорится в сообщении министерства.
"Ведется работа по организации дополнительных поездов дальнего следования, а также пригородного сообщения. Пассажиры задержанных рейсов получают питание и все необходимые услуги. Информирование осуществляется в постоянном режиме", - добавили в Минтрансе.
Как ранее во вторник сообщал перевозчик "Гранд Сервис Экспресс", железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто, а поезда из Керчи во вторник отправятся по расписанию.