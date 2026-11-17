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На Крымском мосту полностью возобновили железнодорожное движение

На Крымском мосту полностью возобновили железнодорожное движение - 17.11.2026, ПРАЙМ

На Крымском мосту полностью возобновили железнодорожное движение

Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью возобновлено, сообщает Росжелдор. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T21:22+0300

2026-11-17T21:22+0300

2026-11-17T21:22+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью возобновлено, сообщает Росжелдор. "Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью возобновлено", - сообщили в ведомстве. Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Позже Минтранс России сообщил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути, на втором участке продолжаются восстановительные работы. Как отмечали в компании "Гранд Сервис Экспресс", все задержанные поезда "Таврия", которые во вторник задерживались из-за ограничения движения по Крымскому мосту, прибыли на станцию назначения в Керчь.

керчь

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бизнес, россия, керчь, росжелдор, гранд сервис экспресс