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На Крымском мосту полностью возобновили железнодорожное движение
На Крымском мосту полностью возобновили железнодорожное движение - 17.11.2026, ПРАЙМ
На Крымском мосту полностью возобновили железнодорожное движение
Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью возобновлено, сообщает Росжелдор. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T21:22+0300
2026-11-17T21:22+0300
2026-11-17T21:22+0300
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью возобновлено, сообщает Росжелдор.
"Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью возобновлено", - сообщили в ведомстве.
Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.
Позже Минтранс России сообщил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути, на втором участке продолжаются восстановительные работы. Как отмечали в компании "Гранд Сервис Экспресс", все задержанные поезда "Таврия", которые во вторник задерживались из-за ограничения движения по Крымскому мосту, прибыли на станцию назначения в Керчь.
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бизнес, россия, керчь, росжелдор, гранд сервис экспресс
Бизнес, РОССИЯ, КЕРЧЬ, Росжелдор, Гранд сервис экспресс
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью возобновлено, сообщает Росжелдор.
"Железнодорожное движение по Крымскому мосту полностью возобновлено", - сообщили в ведомстве.
Движение поездов и автомобилей по Крымскому мосту из-за повторной атаки БПЛА ночью 17 ноября было временно приостановлено. Специалистами оценивается нанесенный ущерб. По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет.
Позже Минтранс России сообщил, что железнодорожное движение по Крымскому мосту открыто по одному пути, на втором участке продолжаются восстановительные работы. Как отмечали в компании "Гранд Сервис Экспресс", все задержанные поезда "Таврия", которые во вторник задерживались из-за ограничения движения по Крымскому мосту, прибыли на станцию назначения в Керчь.