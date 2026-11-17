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Два типа покупателя: как состав семьи влияет на расходы на еду

Два типа покупателя: как состав семьи влияет на расходы на еду - 17.11.2026, ПРАЙМ

Два типа покупателя: как состав семьи влияет на расходы на еду

Рост цен на продукты все более заметно отражается на семейном бюджете. По данным Росстата, доля расходов домохозяйств на покупку продуктов питания выросла с... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T05:05+0300

2026-11-17T05:05+0300

2026-11-17T05:05+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Рост цен на продукты все более заметно отражается на семейном бюджете. По данным Росстата, доля расходов домохозяйств на покупку продуктов питания выросла с 29,4% в 2020 году до 35,3% в 2024 году — это максимальное значение за период наблюдений. При этом за 2025 год продовольствие в среднем подорожало на 5,24%, следует из данных Банка России. Как же сэкономить и не остаться голодным?Цена привычкиДля многих покупателей поход в магазин начинается не с рецепта и не со списка полезных продуктов, а с проверки ценников. Это рациональное поведение: продукты питания занимают все большую долю потребительских расходов, а значит, каждая покупка "не по плану" быстрее отражается на бюджете.Особенно чувствительны к ценам семьи с детьми. Им приходится одновременно планировать ежедневное питание, закупки на несколько дней и расходы на товары с длительным сроком хранения. Не случайно в структуре расходов на домашнее питание лидируют мясо и мясные продукты, молочная продукция, а также хлеб, крупы и другие базовые товары.Два типа покупателяСостав семьи во многом определяет, как человек покупает продукты. Молодые люди, которые живут одни, чаще выбирают небольшие упаковки, готовую еду и полуфабрикаты. Такой формат экономит время, но обычно обходится дороже в пересчете на килограмм или литр.Семьи с одним или двумя детьми, напротив, выигрывают от закупок на неделю. Им выгоднее брать крупы, макароны, муку, растительное масло, консервы и замороженные продукты впрок. Это не означает, что нужно скупать все подряд: запас имеет смысл создавать только по товарам с долгим сроком хранения, которые семья действительно потребляет регулярно.Молочные продукты и напитки тоже часто выгоднее покупать в большей упаковке. Например, полуторалитровая бутылка пастеризованного молока, как правило, дешевле в пересчете на литр, чем однолитровая. Аналогичный принцип работает с кефиром, ряженкой и соками — при условии, что продукт будет съеден или выпит до окончания срока годности.Что лучше не запасатьЕсть товары, для которых большая упаковка часто оказывается ложной экономией. Мягкий сыр, свежие овощи, зелень и хлеб быстро теряют свежесть и качество. Если часть продукта приходится выбрасывать, реальная цена покупки растет, а не снижается.Поэтому благоразумнее покупать такие товары небольшими порциями, даже если цена за единицу выглядит выше. Для овощей и зелени это особенно актуально: их стоимость может ощутимо меняться в зависимости от сезона, а сроки хранения ограничены. В декабре 2025 года, например, цены на плодоовощную продукцию за неделю выросли в среднем на 2,3%, при этом огурцы подорожали на 9,3%. Где спрятаны лишние тратыСэкономить можно не только за счет отказа от мяса, рыбы, молочных продуктов или овощей. Чаще всего бюджет "съедают" импульсные покупки: сладости, выпечка, чипсы, газированные напитки, соусы и готовые снеки. Они не заменяют полноценный рацион, но регулярно попадают в корзину.Отдельный резерв экономии — переработанные продукты. Сосиски, колбаса, майонез и готовые соусы удобны, но обычно стоят дороже базовых ингредиентов. Если сократить их долю в рационе, можно одновременно снизить расходы и сделать питание более сбалансированным.Практичный подходЭффективная стратегия покупателя проста: сначала составить меню на несколько дней, затем проверить запасы дома и только после этого идти в магазин. В список стоит включить базовые продукты, которые семья потребляет постоянно, а сезонные овощи, фрукты и свежую зелень лучше докупать небольшими партиями.Полезно сравнивать не цену на полке, а стоимость за килограмм, литр или 100 граммов. Производители нередко делают упаковку больше, но не всегда пропорционально снижают цену. В условиях, когда продовольственная инфляция остается заметным фактором для семейного бюджета, такая привычка помогает сохранять качество питания без лишних трат.Экономия на продуктах — это не отказ от нормального рациона, а более осознанное распределение денег. Основу покупок должны составлять доступные базовые продукты, а дорогостоящие сладости, снеки и полуфабрикаты — оставаться исключением, а не ежедневной привычкой.Автор: Татьяна Суворова, доцент кафедры маркетинга Университета "Синергия"

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Татьяна Суворова https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/10/875246717_0:0:572:573_100x100_80_0_0_55053ed74a36b759b532315d5787e540.jpg

Татьяна Суворова https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/10/875246717_0:0:572:573_100x100_80_0_0_55053ed74a36b759b532315d5787e540.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Татьяна Суворова https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/10/875246717_0:0:572:573_100x100_80_0_0_55053ed74a36b759b532315d5787e540.jpg

мнения аналитиков