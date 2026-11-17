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Еврокомиссия сохранила прогноз роста ВВП Китая

Еврокомиссия сохранила прогноз роста ВВП Китая - 17.11.2026, ПРАЙМ

Еврокомиссия сохранила прогноз роста ВВП Китая

Еврокомиссия (ЕК) в своем свежем докладе поменяла ряд оценок динамики ВВП для отдельных стран и мира в целом на текущий год, но сохранила прогноз роста... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:35+0300

2026-11-17T13:35+0300

2026-11-17T14:15+0300

мировая экономика

китай

ек

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) в своем свежем докладе поменяла ряд оценок динамики ВВП для отдельных стран и мира в целом на текущий год, но сохранила прогноз роста экономики Китая на уровне весенней оценки в 4,5%, следует из осеннего прогноза ЕК.Прогноз роста экономики страны на следующий год также сохранен - на уровне 4,4%, который ожидался весной. В 2028 году ожидается замедление темпов роста до 4,3%В прошлом году рост экономики Китая ЕК оценивала в 5%.Еврокомиссия объясняет ожидания замедления темпов роста экономики страны, несмотря на целевые меры фискального стимулирования, структурными препятствиями и риском ухудшения внешней конъюнктуры.

китай

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мировая экономика, китай, ек