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Еврокомиссия сохранила прогноз роста ВВП Китая
Еврокомиссия сохранила прогноз роста ВВП Китая - 17.11.2026, ПРАЙМ
Еврокомиссия сохранила прогноз роста ВВП Китая
Еврокомиссия (ЕК) в своем свежем докладе поменяла ряд оценок динамики ВВП для отдельных стран и мира в целом на текущий год, но сохранила прогноз роста... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:35+0300
2026-11-17T13:35+0300
2026-11-17T14:15+0300
мировая экономика
китай
ек
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) в своем свежем докладе поменяла ряд оценок динамики ВВП для отдельных стран и мира в целом на текущий год, но сохранила прогноз роста экономики Китая на уровне весенней оценки в 4,5%, следует из осеннего прогноза ЕК.Прогноз роста экономики страны на следующий год также сохранен - на уровне 4,4%, который ожидался весной. В 2028 году ожидается замедление темпов роста до 4,3%В прошлом году рост экономики Китая ЕК оценивала в 5%.Еврокомиссия объясняет ожидания замедления темпов роста экономики страны, несмотря на целевые меры фискального стимулирования, структурными препятствиями и риском ухудшения внешней конъюнктуры.
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мировая экономика, китай, ек
Мировая экономика, КИТАЙ, ЕК
Еврокомиссия сохранила прогноз роста ВВП Китая
Еврокомиссия сохранила прогноз роста ВВП Китая на 2026 год на уровне 4,5%
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) в своем свежем докладе поменяла ряд оценок динамики ВВП для отдельных стран и мира в целом на текущий год, но сохранила прогноз роста экономики Китая на уровне весенней оценки в 4,5%, следует из осеннего прогноза ЕК.
Прогноз роста экономики страны на следующий год также сохранен - на уровне 4,4%, который ожидался весной. В 2028 году ожидается замедление темпов роста до 4,3%
В прошлом году рост экономики Китая ЕК оценивала в 5%.
Еврокомиссия объясняет ожидания замедления темпов роста экономики страны, несмотря на целевые меры фискального стимулирования, структурными препятствиями и риском ухудшения внешней конъюнктуры.