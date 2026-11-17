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ЕК повысила ожидаемую среднюю цену газа в Европе на 42%

ЕК повысила ожидаемую среднюю цену газа в Европе на 42% - 17.11.2026, ПРАЙМ

ЕК повысила ожидаемую среднюю цену газа в Европе на 42%

Еврокомиссия повысила ожидаемую среднюю стоимость газа в Европе по итогам текущего года сразу на 42%, а на следующий год - более чем вдвое, говорится в ее... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T14:06+0300

2026-11-17T14:06+0300

2026-11-17T14:06+0300

газ

европа

нидерланды

ice

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия повысила ожидаемую среднюю стоимость газа в Европе по итогам текущего года сразу на 42%, а на следующий год - более чем вдвое, говорится в ее прогнозе. Так, в текущем году прогнозируется стоимость газа на уровне 59,6 евро за мегаватт-час (примерно 709 долларов за тысячу кубометров), а в следующем - 74 евро за мегаватт-час (около 857 долларов за тысячу кубометров). Весной ожидалось, что в текущем году газ в Европе будет стоить 42 евро за мегаватт-час, а в 2027 году - 35,5 евро. В 2028 году ожидается цена в 46,9 евро за мегаватт-час (около 543 долларов за тысячу кубометров). Прогнозы приводятся по газовым фьючерсам по индексу TTF (крупнейшего в Европе распределительного центра, расположенного в Нидерландах) с лондонской биржи ICE. В прошлом году средняя цена газа составила 36,4 евро (почти 425 долларов за тысячу кубометров).

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газ, европа, нидерланды, ice