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"Эксмо" хочет зарегистрировать в России товарные знаки "Литрейв"

"Эксмо" хочет зарегистрировать в России товарные знаки "Литрейв" - 17.11.2026, ПРАЙМ

"Эксмо" хочет зарегистрировать в России товарные знаки "Литрейв"

Издательство "Эксмо" хочет зарегистрировать в России два товарных знака "Литрейв", следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T15:10+0300

2026-11-17T15:10+0300

2026-11-17T15:12+0300

бизнес

россия

эксмо-аст

роспатент

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МОСКВА, 17 ноя – ПРАЙМ. Издательство "Эксмо" хочет зарегистрировать в России два товарных знака "Литрейв", следует из данных Роспатента, которые изучило РИА Новости. Совместный проект издательской группы "Эксмо-АСТ" и Российской государственной библиотеки, объединивший электронную музыку, мультимедийное искусство и литературу, "Литрейв" впервые состоялся в залах Ленинки 31 октября. Заявки на регистрацию двух товарных знаков "Литрейв" были поданы в Роспатент в ноябре. В качестве заявителя указано "Издательство "Эксмо". Согласно документам, под соответствующим брендом в России хотят организовывать и проводить развлекательные мероприятия, концерты, конференции, оказывать услуги дискотек и ночных клубов, а также продавать электронные книги, одежду и канцелярию. В пресс-службе издательской группы "Эксмо-АСТ" рассказали РИА Новости, что решение о регистрации товарных знаков было принято в связи с тем, что в сети появилось много псевдоорганизаторов "Литрейва". "Учитывая узнаваемость и охват мероприятия, мы решили зарегистрировать товарные знаки, связанные с "Литрейвом", - отметили в "Эксмо-АСТ", добавив, что о дальнейших планах развития этого бренда сообщат позже.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, эксмо-аст, роспатент