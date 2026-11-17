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Эксперт оценил инвестиции Катара в энергетический сектор Ливана

Эксперт оценил инвестиции Катара в энергетический сектор Ливана - 17.11.2026, ПРАЙМ

Эксперт оценил инвестиции Катара в энергетический сектор Ливана

Масштабные инвестиции Катара в энергетический сектор Ливана могут помочь стране преодолеть многолетний кризис электроснабжения, однако одновременно создают риск | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T16:08+0300

2026-11-17T16:08+0300

2026-11-17T16:08+0300

газ

мировая экономика

ливан

катар

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БЕЙРУТ, 17 ноя - ПРАЙМ. Масштабные инвестиции Катара в энергетический сектор Ливана могут помочь стране преодолеть многолетний кризис электроснабжения, однако одновременно создают риск зависимости от одного поставщика топлива, поделился мнением с РИА Новости бывший советник министра энергетики Ливана, экс-директор государственной энергетической компании Electricité du Liban (EDL) Ража Эль-Али. Правительство Ливана 13 ноября одобрило представленную министром энергетики Джо Садди программу развития электроэнергетического сектора и поручило продолжить переговоры с Катаром по финансовым условиям и гарантиям реализации проектов. "Нельзя допустить новой зависимости от одного источника энергии и одного поставщика топлива. Если новые станции будут ориентированы на природный газ, необходимо предусмотреть резервные виды топлива, гарантии поставок и гибкую ценовую политику", - сказал Эль-Али. При этом эксперт положительно оценил катарскую инициативу, назвав ее серьезной возможностью для Ливана. По его словам, впервые за долгое время обсуждается комплексная программа, объединяющая строительство электростанций, поставки природного газа, развитие возобновляемой энергетики и сопутствующей инфраструктуры. Вместе с тем собеседник агентства подчеркнул, что успешная реализация проекта будет зависеть не столько от заявленного объема инвестиций, сколько от условий финансирования, стоимости производимой электроэнергии и распределения финансовых рисков. Он также указал на необходимость параллельной модернизации высоковольтных и распределительных сетей. "Ливан имеет печальную историю энергетических планов, которые объявлялись с большой помпой, но не сопровождались достаточной прозрачностью, эффективной системой контроля и ответственностью за результат", - отметил Эль-Али. Ливан на протяжении десятилетий испытывает хронический дефицит электроэнергии, который резко усугубился после финансово-экономического кризиса 2019 года. Государственная компания EDL в последние годы зачастую обеспечивает потребителей электричеством лишь на 2-4 часа в сутки.

ливан

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газ, мировая экономика, ливан, катар