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Эксперты рассказали, во сколько обойдется приготовление борща с говядиной

Эксперты рассказали, во сколько обойдется приготовление борща с говядиной - 17.11.2026, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, во сколько обойдется приготовление борща с говядиной

Приготовление домашнего борща с говядиной обойдется российской семье в 293 рубля, говорится в исследовании аналитического центра "Чек Индекс" компании... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T22:17+0300

2026-11-17T22:17+0300

2026-11-17T22:17+0300

бизнес

сельское хозяйство

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Приготовление домашнего борща с говядиной обойдется российской семье в 293 рубля, говорится в исследовании аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД" для РИА Новости. "Расходы на приготовление классического борща с говядиной на четырех человек составляют 293 рубля", - привели данные аналитики, изучив медианные цены на составляющие для приготовления борща в октябре этого года. Расчет произведен на основе классического рецепта борща с говядиной: 300 граммов мяса, 300 граммов картофеля, 200 граммов свеклы, 300 граммов капусты, 100 граммов моркови, 100 граммов лука, 50 граммов томатной пасты. По их данным, указанное количество говядины обойдется в 210 рублей, картофеля - 21 рубль, свеклы - 9 рублей, капусты - 15 рублей, моркови - 6 рублей, лука - 14 рублей, томатной пасты - 18 рублей. Как поясняют аналитики, основную часть расходов на приготовление борща формирует говядина, поэтому динамика цен на мясо оказывает наиболее заметное влияние на итоговую стоимость блюда. При этом сезонное предложение овощей сдерживает подъем расходов: капуста и свекла остаются более доступными составляющими рецепта.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, сельское хозяйство