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Экспорт зерновых с Украины в 2027 году может упасть на 50%, пишет Reuter
Экспорт зерновых с Украины в 2027 году может упасть на 50%, пишет Reuter - 17.11.2026, ПРАЙМ
Экспорт зерновых с Украины в 2027 году может упасть на 50%, пишет Reuter
Экспорт зерновых с Украины в 2027 году может упасть на 50%, передает агентство Рейтер, ссылаясь на комментарий министра аграрной политики Украины Тараса... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T21:19+0300
2026-11-17T21:19+0300
2026-11-17T21:19+0300
сельское хозяйство
мировая экономика
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Экспорт зерновых с Украины в 2027 году может упасть на 50%, передает агентство Рейтер, ссылаясь на комментарий министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого.
"Урожай зерновых на Украине в следующем году может сократиться вдвое - до 30 миллионов тонн, по сравнению с 62 миллионами тонн в 2026 году, если аграрии сократят посевные площади из-за невозможности экспортировать продукцию", - говорится в материале западного агентства.
Как заявил Высоцкий, больше всего может пострадать производство кукурузы, поскольку фермеры вынуждены сокращать расходы из-за падения экспорта.
Согласно прогнозам украинского минагрополитики, посевные площади под кукурузу в 2027 году могут сократиться более чем вдвое, а объем производства упасть до 12-14 миллионов тонн по сравнению с ожидаемыми 29-30 миллионами тонн в 2026 году.
Как заявил западным журналистам Высоцкий, заблокированные черноморские порты не дают экспортировать необходимый объем продовольствия, а альтернативные логистические маршруты связаны с недопустимыми издержками, что делает экспорт через них экономически нецелесообразным.
При этом, по его словам, даже если порты Черного моря возобновят работу, украинские зерновые терминалы из-за поврежденной инфраструктуры смогут отгружать лишь до четырех миллионов тонн зерна в месяц.
Всеукраинский аграрный совет 28 июля заявил, что из-за проблем с отгрузкой продукции в украинских портах существует угроза банкротства агропредприятий и призвал власти безотлагательно принять антикризисные меры. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение приостановлено по решению судовладельцев.
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сельское хозяйство, мировая экономика, украина, черное море
Сельское хозяйство, Мировая экономика, УКРАИНА, Черное море
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Экспорт зерновых с Украины в 2027 году может упасть на 50%, передает агентство Рейтер, ссылаясь на комментарий министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого.
"Урожай зерновых на Украине в следующем году может сократиться вдвое - до 30 миллионов тонн, по сравнению с 62 миллионами тонн в 2026 году, если аграрии сократят посевные площади из-за невозможности экспортировать продукцию", - говорится в материале западного агентства.
Как заявил Высоцкий, больше всего может пострадать производство кукурузы, поскольку фермеры вынуждены сокращать расходы из-за падения экспорта.
Согласно прогнозам украинского минагрополитики, посевные площади под кукурузу в 2027 году могут сократиться более чем вдвое, а объем производства упасть до 12-14 миллионов тонн по сравнению с ожидаемыми 29-30 миллионами тонн в 2026 году.
Как заявил западным журналистам Высоцкий, заблокированные черноморские порты не дают экспортировать необходимый объем продовольствия, а альтернативные логистические маршруты связаны с недопустимыми издержками, что делает экспорт через них экономически нецелесообразным.
При этом, по его словам, даже если порты Черного моря возобновят работу, украинские зерновые терминалы из-за поврежденной инфраструктуры смогут отгружать лишь до четырех миллионов тонн зерна в месяц.
Всеукраинский аграрный совет 28 июля заявил, что из-за проблем с отгрузкой продукции в украинских портах существует угроза банкротства агропредприятий и призвал власти безотлагательно принять антикризисные меры. Министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий 23 июля сообщил, что суда перестали заходить в украинские порты, движение приостановлено по решению судовладельцев.