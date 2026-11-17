https://1prime.ru/20261117/epilepsiya-875292993.html

Минздрав: в Калининградской области нет дефицита лекарств для лечения эпилепсии

Минздрав: в Калининградской области нет дефицита лекарств для лечения эпилепсии - 17.11.2026, ПРАЙМ

Минздрав: в Калининградской области нет дефицита лекарств для лечения эпилепсии

Дефицита препаратов для лечения эпилепсии в Калининградской области нет, лекарства "Депакин хроно", "Миродеп Лонг" и "Энкорат хроно" есть на складах даже с... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T16:29+0300

2026-11-17T16:29+0300

2026-11-17T16:29+0300

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КАЛИНИНГРАД, 17 ноя - ПРАЙМ. Дефицита препаратов для лечения эпилепсии в Калининградской области нет, лекарства "Депакин хроно", "Миродеп Лонг" и "Энкорат хроно" есть на складах даже с запасом, сообщили РИА Новости в минздраве региона. Ранее газета "Коммерсант" писала со ссылкой на врачей и пациентов, что в России снова образовался дефицит препаратов из линейки "Депакин" от французской Sanofi, применяемых при эпилепсии. По данным Telegram-канала Baza, жизненно необходимые препараты от эпилепсии "Депакин Хроно" и "Миродеп Лонг" (российский) пропали из аптек более чем 70 регионов России. "На складе облфармкомпании - это подведомственная организация министерства здравоохранения - препараты для эпилептиков "Депакин хроно", "Миродеп Лонг" и "Энкорат хроно" имеются в наличии и с запасом", - сказали в минздраве. Одиннадцатого ноября губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время прямой линии с жителями региона сообщил, что из-за сложной логистики в области создан запас всех жизненно необходимых лекарств на три месяца. Эпилепсия - это хроническое неврологическое заболевание, при котором в головном мозге периодически возникают эпизоды патологической электрической активности, приводящие к повторяющимся приступам.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, здоровье, общество , sanofi