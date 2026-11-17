https://1prime.ru/20261117/epilepsiya-875296716.html
Минздрав: льготники обеспечены препаратами от эпилепсии в Краснодарском крае
Минздрав: льготники обеспечены препаратами от эпилепсии в Краснодарском крае - 17.11.2026, ПРАЙМ
Минздрав: льготники обеспечены препаратами от эпилепсии в Краснодарском крае
Препаратов для лечения эпилепсии с действующим веществом "Вальпроевая кислота" достаточно для лекарственного обеспечения льготных категорий граждан в... | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T17:52+0300
2026-11-17T17:52+0300
2026-11-17T17:52+0300
здоровье
краснодарский край
минздрав
россия
лекарства
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875296716.jpg?1794927123
КРАСНОДАР, 17 ноя – ПРАЙМ. Препаратов для лечения эпилепсии с действующим веществом "Вальпроевая кислота" достаточно для лекарственного обеспечения льготных категорий граждан в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона. Ранее газета "Коммерсант" писала со ссылкой на врачей и пациентов, что в России снова образовался дефицит препаратов из линейки "Депакин" от французской Sanofi, применяемых при эпилепсии. По данным Telegram-канала Baza, жизненно необходимые препараты от эпилепсии "Депакин Хроно" и "Миродеп Лонг" (российский) пропали из аптек более чем 70 регионов России. "Лекарственные препараты "Депакин Хроно" и "Миродеп Лонг" являются синонимами, имеют одно и то же международное непатентованное наименование (МНН) - "Вальпроевая кислота". Для обеспечения льготных категорий граждан в аптечных организациях, подведомственных министерству, имеется достаточный запас лекарственного препарата "Вальпроевая кислота" различных торговых наименований с разными дозировками, фасовками и формами выпуска", - сказали в министерстве. В ведомстве отметили, что наличие препарата в ассортименте аптечных организаций для розничной торговли решается ими самостоятельно и к компетенции министерства здравоохранения региона не относится. Эпилепсия - это хроническое неврологическое заболевание, при котором в головном мозге периодически возникают эпизоды патологической электрической активности, приводящие к повторяющимся приступам.
краснодарский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, краснодарский край, минздрав, россия, лекарства
Здоровье, Краснодарский край, Минздрав, РОССИЯ, лекарства
КРАСНОДАР, 17 ноя – ПРАЙМ. Препаратов для лечения эпилепсии с действующим веществом "Вальпроевая кислота" достаточно для лекарственного обеспечения льготных категорий граждан в Краснодарском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
Ранее газета "Коммерсант" писала со ссылкой на врачей и пациентов, что в России снова образовался дефицит препаратов из линейки "Депакин" от французской Sanofi, применяемых при эпилепсии. По данным Telegram-канала Baza, жизненно необходимые препараты от эпилепсии "Депакин Хроно" и "Миродеп Лонг" (российский) пропали из аптек более чем 70 регионов России.
"Лекарственные препараты "Депакин Хроно" и "Миродеп Лонг" являются синонимами, имеют одно и то же международное непатентованное наименование (МНН) - "Вальпроевая кислота". Для обеспечения льготных категорий граждан в аптечных организациях, подведомственных министерству, имеется достаточный запас лекарственного препарата "Вальпроевая кислота" различных торговых наименований с разными дозировками, фасовками и формами выпуска", - сказали в министерстве.
В ведомстве отметили, что наличие препарата в ассортименте аптечных организаций для розничной торговли решается ими самостоятельно и к компетенции министерства здравоохранения региона не относится.
Эпилепсия - это хроническое неврологическое заболевание, при котором в головном мозге периодически возникают эпизоды патологической электрической активности, приводящие к повторяющимся приступам.