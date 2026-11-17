https://1prime.ru/20261117/epshteyn-875290169.html
Утечка Deutsche Bank вскрыла подозрительные транзакции Эпштейна, пишут СМИ
Утечка Deutsche Bank вскрыла подозрительные транзакции Эпштейна, пишут СМИ - 17.11.2026, ПРАЙМ
Утечка Deutsche Bank вскрыла подозрительные транзакции Эпштейна, пишут СМИ
Подозрительные транзакции на сумму в почти 600 миллионов долларов, связанные со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, были выявлены в | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T15:15+0300
2026-11-17T15:15+0300
2026-11-17T15:15+0300
банки
финансы
сша
deutsche bank
zdf
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875290169.jpg?1794917703
БЕРЛИН, 17 ноя - ПРАЙМ. Подозрительные транзакции на сумму в почти 600 миллионов долларов, связанные со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, были выявлены в результате масштабной утечки данных Deutsche Bank, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на документы банка. Утечка данных произошла в 2025 году. Результаты международного журналистского расследования Inside Deutsche Bank были опубликованы во вторник. "В случае с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном банк выявил подозрительные транзакции на общую сумму почти в 600 миллионов долларов — более чем в два раза превышающую сумму, ранее известную общественности", - говорится в сообщении. Согласно документам, банк сохранял Эпштейна в качестве клиента более пяти лет и, судя по всему, закрыл его последние счета только в июле 2019 года. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, сша, deutsche bank, zdf
Банки, Финансы, США, Deutsche Bank, ZDF
Утечка Deutsche Bank вскрыла подозрительные транзакции Эпштейна, пишут СМИ
ZDF: утечка Deutsche Bank вскрыла транзакции Эпштейна почти на 600 миллионов долларов
БЕРЛИН, 17 ноя - ПРАЙМ. Подозрительные транзакции на сумму в почти 600 миллионов долларов, связанные со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, были выявлены в результате масштабной утечки данных Deutsche Bank, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на документы банка.
Утечка данных произошла в 2025 году. Результаты международного журналистского расследования Inside Deutsche Bank были опубликованы во вторник.
"В случае с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном банк выявил подозрительные транзакции на общую сумму почти в 600 миллионов долларов — более чем в два раза превышающую сумму, ранее известную общественности", - говорится в сообщении.
Согласно документам, банк сохранял Эпштейна в качестве клиента более пяти лет и, судя по всему, закрыл его последние счета только в июле 2019 года.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.