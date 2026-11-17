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Утечка Deutsche Bank вскрыла подозрительные транзакции Эпштейна, пишут СМИ

Утечка Deutsche Bank вскрыла подозрительные транзакции Эпштейна, пишут СМИ - 17.11.2026, ПРАЙМ

Утечка Deutsche Bank вскрыла подозрительные транзакции Эпштейна, пишут СМИ

Подозрительные транзакции на сумму в почти 600 миллионов долларов, связанные со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, были выявлены в | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T15:15+0300

2026-11-17T15:15+0300

2026-11-17T15:15+0300

банки

финансы

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deutsche bank

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БЕРЛИН, 17 ноя - ПРАЙМ. Подозрительные транзакции на сумму в почти 600 миллионов долларов, связанные со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, были выявлены в результате масштабной утечки данных Deutsche Bank, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на документы банка. Утечка данных произошла в 2025 году. Результаты международного журналистского расследования Inside Deutsche Bank были опубликованы во вторник. "В случае с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном банк выявил подозрительные транзакции на общую сумму почти в 600 миллионов долларов — более чем в два раза превышающую сумму, ранее известную общественности", - говорится в сообщении. Согласно документам, банк сохранял Эпштейна в качестве клиента более пяти лет и, судя по всему, закрыл его последние счета только в июле 2019 года. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.

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