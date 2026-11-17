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ЕС выделил 25 миллионов евро на программу образования детей в Афганистане

ЕС выделил 25 миллионов евро на программу образования детей в Афганистане - 17.11.2026, ПРАЙМ

ЕС выделил 25 миллионов евро на программу образования детей в Афганистане

Евросоюз выделил 25 миллионов евро на программу образования детей в Афганистане, сообщает афганская радиостанция "Салам Ватандар". | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T13:37+0300

2026-11-17T13:37+0300

2026-11-17T13:37+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Евросоюз выделил 25 миллионов евро на программу образования детей в Афганистане, сообщает афганская радиостанция "Салам Ватандар". "ЕС объявил о выделении 25 миллионов евро на программу "Непрерывность образования детей в Афганистане" с целью поддержки всеобщего доступа к образованию", - говорится в сообщении. В заявлении ЕС, опубликованном в понедельник, организация отмечает, что поддержка Евросоюзом образования в Афганистане положительно сказалась на улучшении условий обучения афганских детей грамоте. В заявлении ЕС подчеркивается, что "каждый ребенок имеет право на качественное образование, безопасную и инклюзивную среду". Согласно официальным данным министерства просвещения Афганистана, в настоящее время более 7,62 миллиона учащихся посещают государственные и частные школы, а 4,2 миллиона учащихся обучаются в религиозных учебных заведениях - медресе. В сентября 2021 года девочкам в Афганистане было запрещено получать формальное образование после шестого класса. В марте 2022 года министерство просвещения Афганистана официально запретило девочкам средних и старших классов посещать занятия в школах. Двадцать первого декабря 2022 года был введен запрет на обучение женщин в университетах. А в декабре 2024 года афганские власти запретили женщинам учиться в средних медицинских учебных заведениях, техникумах и ПТУ.

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