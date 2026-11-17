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Рекордная с 2017 года доля населения Эстонии имеет недостаточный уровень жизни

Рекордная с 2017 года доля населения Эстонии имеет недостаточный уровень жизни - 17.11.2026, ПРАЙМ

Рекордная с 2017 года доля населения Эстонии имеет недостаточный уровень жизни

Доля населения Эстонии, испытывающая крайние материальные и социальные лишения, по итогам прошлого года достигла максимальных с 2017 года 3,5%, следует из... | 17.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-17T14:06+0300

2026-11-17T14:06+0300

2026-11-17T14:09+0300

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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Доля населения Эстонии, испытывающая крайние материальные и социальные лишения, по итогам прошлого года достигла максимальных с 2017 года 3,5%, следует из данных европейского статистического агентства Евростат, которые проанализировало РИА Новости. Показатель крайних материальных и социальных лишений (Severe material and social deprivation rate, SMSD) Евростата отражает вынужденное отсутствие необходимых благ, требующихся для обеспечения адекватного уровня жизни. В других прибалтийских странах, Латвии и Литве, доля населения с недостаточным уровнем жизни при этом сократилась по отношению к 2024 году - до 4,8% и 5,5% соответственно с 5,3% и 6,1% ранее. В Венгрии значение за прошлый год достигло минимума по меньшей с 2015 года, опустившись до 8,5% с 9,3% в 2024 году. В Румынии также была зафиксирована рекордно низкая по крайней мере за 11 лет доля населения с недостаточным уровнем жизни - 16,8% после 17,2% годом ранее. Общая доля населения Евросоюза с недостаточным уровнем жизни в 2025 году составила 6,3%, что немного ниже уровня предшествовавшего года в 6,4%. В еврозоне показатель также чуть снизился - до 6,2% с 6,3% в 2024 году.

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мировая экономика, латвия, литва, венгрия, ес