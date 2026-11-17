https://1prime.ru/20261117/evrokomissija-875281570.html
Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП России
Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП России - 17.11.2026, ПРАЙМ
Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП России
Еврокомиссия (ЕК) понизила прогноз роста ВВП России на текущий год до 0,6% с ожидавшихся весной 1,3%, говорится в новом докладе ЕК. | 17.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-17T13:23+0300
2026-11-17T13:23+0300
2026-11-17T13:27+0300
мировая экономика
ек
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МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) понизила прогноз роста ВВП России на текущий год до 0,6% с ожидавшихся весной 1,3%, говорится в новом докладе ЕК. Прогноз роста на 2027 год был при этом понижен также до 0,6% - с 1,1%, ожидавшихся весной. В 2028 году ожидается рост экономики РФ на 0,9%. В прошлом году, по данным Еврокомиссии, рост российского ВВП составил 1%.
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мировая экономика, ек
Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП России
Еврокомиссия понизила прогноз роста ВВП России на 2026 год до 0,6%
МОСКВА, 17 ноя - ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) понизила прогноз роста ВВП России на текущий год до 0,6% с ожидавшихся весной 1,3%, говорится в новом докладе ЕК.
Прогноз роста на 2027 год был при этом понижен также до 0,6% - с 1,1%, ожидавшихся весной. В 2028 году ожидается рост экономики РФ на 0,9%.
В прошлом году, по данным Еврокомиссии, рост российского ВВП составил 1%.